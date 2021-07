YosStop no está sola, sus fans la apoyan

De ser culpable podría pasar de 7 a 12 años de cárcel

EL UNIVERSAL

A través de hashtags como “Fuerzayosstop” y “Justiciaparayosstop” los seguidores de la creadora de contenido Yoseline Hoffman se han valido de redes sociales como Instagram para demostrar su apoyo.

La youtuber, conocida en el mundo digital como YosStoP, se encuentra actualmente en prisión preventiva, en medio de un proceso penal por la denuncia que Ainara Suárez interpuso en su contra por pornografía infantil después de que Yoseline publicó un video en el que habló y describió la agresión sexual que vivió Ainara Suárez cuando todavía era menor de edad.

Sin embargo, en las redes las respuestas se han inclinado hacia ambos lados tanto de quienes consideran que se está haciendo justicia por tener a Yoseline detenida mientras se determina su culpabilidad o inocencia, como quienes consideran que la justicia estará cuando sea liberada.

“Fuerza_yosstop” y “Justiciaparayosstop” son unos de los nombres de perfiles que publican imágenes y mensajes hacia Yoseline. En el segundo caso, el perfil con poco más de seis mil quinientos seguidores ha criticado a los abogados de la influencer utilizando el hashtag #cambiodeabogados.

“Sabemos que no merece estar ahí, más que nada porque la chica en vez de ir contra sus agresores se fue con alguien que ni la tocó, que ni la conoce”, se lee en una de las publicaciones.

Sin embargo, en ese tema la defensa de Ainara ha explicado que la denuncia contra los jóvenes que violaron a la entonces menor de edad lleva un tratamiento distinto, de ahí que YosStoP hasta ahora sólo sea la detenida.

“La fiscalía determinó que por lo que hacía Yoseline, como es mayor de edad y ellos menores hay un tratamiento procesal diferente, como por la carga aprobatoria y los delitos que son distintos, la fiscalía decidió que en cuanto a Yoseline ya podía judicializar”, dijo Javier Schütte, el pasado martes a este medio. “En cuanto a Axel, Carlos, Nicolás, Julián, Patricio y demás personas involucradas, la Fiscalía mantiene la investigación, es el desglose de la investigación y desde luego cuando tenga los datos de pruebas suficientes estaría obligada y nosotros a judicializar también a los agresores de Ainara y las demás personas que cometieron delitos en su contra”.

Mamá de YosSTop hablará con Ernestina Godoy

Luego de que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se pronunció con respecto a la denuncia por pornografía infantil en contra de Yoseline Hoffman, Ainara Suárez y sus abogados comparten con EL UNIVERSAL su postura al respecto.

Fue este miércoles que Sheinbaum Pardo respondió a la súplica que le hiciera Marina Badui, mamá de YosStop, quien la semana pasada subió al canal de su hija un video en donde le pide que tome cartas en el asunto, ya que es para ella es injusto el trato que se le está dando a la influencer, que fue vinculada a proceso el pasado lunes.

La Jefa de Gobierno de la CDMX dio a conocer que habló con la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, para que se reúna con la mamá de la youtuber para que la pudiera escuchar; sin embargo, recalcó que se le debe de hacer justicia a la víctima y que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y más en delitos sexuales.

Además señaló que los agresores sexuales de Ainara también están en investigación.

“Porque me parece que no cualquier cosa se puede decir. En particular, lo que tiene que ver con delitos sexuales, que sean castigados quienes lo perpetraron”, aseguró.

Yoseline fue denunciada por Ainara Suárez por pornografía infantil luego de subiera un video el cual tituló “Patética Generación” y en donde se describió la violación de la que la joven, aun siendo menor de edad, fue víctima de cinco persona.

Al respecto, Ainara y su asesoría jurídica compartieron su posicionamiento sobre lo manifestado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum:

“Respetamos que se escuche a las partes”, compartieron con EL UNIVERSAL.

“Coincidimos con la Jefa de Gobierno en que la justicia tiene muchas formas y en que la Fiscalía debe proceder en contra de los agresores sexuales. Reiteramos que el objetivo de Ainara es que lo que ella vivió y sufrió a manos de Nicolás, Julian, Axel, Carlos y Yoseline, no lo vivan ni sufran otras mujeres y niñas”.

Actualmente Yoseline continúa el proceso penal en prisión preventiva para determinar si es culpable o no, en el penal de Santa Martha Acatitla.

¿Cómo se han desarrollado los hechos?

El abogado explica que Ainara presentó una denuncia de hechos por el delito de pornografía cometido por Yoseline y por quienes resulten responsables (entre otros, un entonces menor de nombre Patricio), y por el delito de violación equiparada cometido por Axel, Nicolás, Julián y Carlos.

La denuncia dio lugar al inicio de una investigación en la Fiscalía General de Justicia, quien determinó que tenía suficientes datos de prueba en cuanto a Yoseline y ejercitó la acción penal en su contra.

“(La Fiscalía) judicializó el asunto contra Yoseline y dejó en desglose de investigación el asunto en cuanto a los agresores de Ainara y las demás personas involucradas”.

Javier explica que como Yoseline es mayor de edad y los hombres que abusaron de Ainara eran menores al momento de los hechos hay un tratamiento procesal diferente, así como porque los delitos son distintos.

De ser encontrada culpable Yoseline pasaría entre 7 y 12 años en prisión. A los violadores, por haber sido menores al momento de realizar el hecho, se les aplicaría la justicia para adolescentes que establece una pena máxima de cinco años de prisión, explica el abogado.