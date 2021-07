Entregan el Premio Estatal al Desempeño Profesional Docente

Noticias

El secretario de Educación, José Carlos Arredondo Velázquez y el coordinador General de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Gilberto Alvaradejo García, junto con el secretario general de la sección 24 del SNTE, Maurino Morales García, reconocieron a los ganadores del Premio Estatal al Desempeño Profesional Docente (PEDPD) 2020-2021.

El secretario de Educación resaltó el desempeño del magisterio queretano en el proceso formativo de las niñas, niños y jóvenes.

“Comparto con ustedes el reconocimiento y gratitud del gobernador del Estado Francisco Domínguez Servién, por la labor que desempeñan cada día; por ese papel tan destacado que tienen en el proceso educativo de nuestras niñas y niños, por ser guías, orientadores, facilitadores y motivadores en el proceso formativo de sus estudiantes. Sin duda el mejor premio que puede recibir un maestro siempre será la sonrisa, brillo y agradecimiento de nuestros alumnos”, señaló el secretario de Educación.

Y una prueba de lo anterior, -agregó el funcionario- son los 10 ganadores del PEDP, quienes con su trabajo refrendan la calidad docente que el magisterio queretano tiene a nivel nacional: “con sus propuestas didácticas e innovadoras, pensadas en los nuevos modelos de educación y uso de las tecnologías de la comunicación e información, en tiempos de pandemia ustedes maestras y maestros construyen con éxito un futuro mejor para la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes”

Por su parte, al reconocer el trabajo de los docentes homenajeados, el coordinador General de la USEBEQ aseveró: “con seguridad afirmo que podemos seguir confiando en poner a la niñez queretana en las manos de profesionales que a través de todos estos años han demostrado tener la capacidad de guiar y participar activamente en la educación de nuestros estudiantes. Gracias por su incansable labor, dedicación, compromiso y esfuerzo”.

En su oportunidad el secretario general de la Sección 24 del SNTE felicitó a las maestras y maestros quienes -dijo- con su vocación y compromiso por servir, son un orgullo y baluarte del magisterio en este país: “como siempre lo he dicho, y no me canso de afirmar que en Querétaro están los mejores maestros de México”.

Para esta Décimo Sexta Edición del Premio Estatal al Desempeño Profesional Docente 2020-2021, se inscribieron 95 maestras y maestros de todos los niveles y regiones del estado. Luego de las etapas de exposición de motivos y la semifinal se eligió a los 10 con el mejor desempeño., entre quienes se repartió una bolsa de 320 mil pesos, como estímulo y gratificación simbólica a su destacada labor.

El primer lugar fue para Edwin René Negrete Castillo; el segundo lugar para María Elena Vega Ibarra; tercer lugar para Sergio Isaí Cordero Rodríguez; el cuarto lugar para Claudia Gabriela Vega Morales; el quinto lugar para María Elizabeth Mendoza Medina; el sexto lugar para Marina Alejandra Peña Gómez; el séptimo lugar para Anaid Ivet Favián Huerta; octavo lugar para María Rebeca Camacho Montes, noveno lugar para Sara Isabel Montes Basaldúa y décimo lugar para María Elena González Rosales.