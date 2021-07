Lucía Méndez revela los reclamos que le hizo su hijo

Lucía Méndez y su hijo Pedro Antonio.

Agencia México

Lucía Méndez confesó lo difícil que fue para ella ser madre luego de su separación con Pedro Torres, pues debido a que era una mujer trabajadora y no estuvo tan cerca de su hijo Pedro Antonio como lo hubiera querido.

Como otras mamás que trabajan, la cantante y actriz contó en entrevista para el programa Hoy los problemas que tuvo con su único hijo por esta situación.

“Si hubo reclamos de pocas ausencias, imagínate si hubiera tenido más ausencias ¡Dios mío!, no me la hubiera acabado, los hijos no te perdonan esas ausencias, pero tienen que comprenderlas porque tú tienes que trabajar. Yo me divorcié, entonces afortunadamente, tenía mis perfumes, que han sido hace 15 años o más negocio para mí”, relató.

A pesar de esto, La Méndez agradeció que la abuela de su hijo pudo estar con él y reemplazarla en su labor cuando ella se encontraba laborando. “Me reclamó, pero nunca lo solté, y tenía yo una gran ventana, estaba mi madre conmigo, definitivamente su abuela también estaba con un ojo al gato y otro al garabato, para mi Pedro Antonio es un galardón, es talentoso, es prudente, es papá, ya se casó, es un excelente padre”.

Finalmente, y con orgullo, Lucía habló del gran hombre en que se convirtió su hijo pese a su distancia. “Sí tuve que viajar, si hubo momentos en que Pedro Antonio me dijo ‘no fuiste a tal partido’, porque fue el atleta del año hasta los casi 19 años en karate y basquetbol, o sea estaba dedicado al deporte, para mí ser madre es lo más grande, es mi dedicación, es por lo que vivo, es por lo que estoy, me siento muy orgullosa de tener un hijo tan talentoso en todos los aspectos, no lo digo de dientes para afuera”.