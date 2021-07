The Digital Survival, la agencia experta en e-commerce

La agencia de marketing digital enfocada al e-commerce está tomando fuerza en Latinoamérica y uno de sus fundadores es un joven queretano

Daniela Montes de Oca

Noticias

La pandemia trajo muchos cambios y aunque ya se visualizaba la importancia que tenía el e-commerce en el mundo, nunca tomó tanta relevancia como en este tiempo. Esta oportunidad fue aprovechada por el queretano Santiago Robledo, quien, con otros cuatro jóvenes de diferentes lugares como Colombia y Chile, fundó The Digital Survival, una agencia de marketing enfocada a ayudar a los empresarios a sobrevivir en el mundo del comercio digital.

Santiago Robledo de Querétaro, Angélica Cifuentes de Colombia, Bastián Besoaín de Chile, Pablo Campos y Adrián Cervantes de Ciudad de México se unieron para crear Digital Survival, una agencia de marketing digital enfocada al e-commerce, la cual ya está trabajando con diferentes clientes en toda América.

La mayoría de los fundadores se conoció en Colombia, en un intercambio escolar y fue ahí donde se dieron cuenta que todos tenían perfiles interesantes y afines; no obstante, fue hasta la pandemia cuando Santiago pensó que era el momento ideal para emprender un proyecto juntos: “Pese a lo que pasó, los días obscuros de la pandemia, decidimos tomar acción, hacer algo y fue cuando fundamos The Digital Survival”.

En este sentido Bastián destacó “Nos dimos cuenta de que los negocios digitales eran el presente porque estábamos en pandemia y no había otra manera de hacer negocio”.

Pablo agregó que “The Digital Survival está pensado para eso, para pequeñas y medianas empresas que puede que ya tengan presencia en internet, pero bueno es en sentido de que sobrevivan en el mundo digital, tengan una visión de crecimiento en todo este ecosistema digital”.

Entonces, The Digital Survival es una empresa enfocada a las micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan una estrategia para desarrollarse en el campo digital, una cuestión esencial hoy en día. Entre sus servicios están: Social Media, Creación y diseño web, Media Buying Strategies con campañas de Facebook Ads, Copywritting, Estrategias de marketing, Branding, Marketing de influencers, creación de e-commerce.

Santiago también describió que el objetivo es “Alumbrar esa obscuridad a esas personas, a esos negocios, que están pasando por esos malos momentos, que no tienen las estrategias o el conocimiento suficiente, ¿para qué? para sacar adelante su negocio”.

La empresa inició en abril del 2020 y ha ido creciendo a pasos agigantados, teniendo clientes de diferentes países como Estados Unidos, Ecuador, Chile y dentro del mismo México, con grandes resultados logrando impulsar empresas que tienen competidores de escala mayor.

Bastián platicó que trabajar con clientes de diferentes partes del mundo les da la oportunidad de entender más ampliamente cómo se comporta el e-commerce y cuáles son sus corrientes, dio el ejemplo de cómo en Estados Unidos van mucho más adelantados que en América Latina por lo que ahora ya cuentan con más conocimientos sobre cómo evolucionará el comercio digital en esta zona.

Uno de los valores de The Digital Survival, y cuestión que también ha sido más aceptada con la llegada de la pandemia, es el trabajo remoto, el poder desempeñar las mismas actividades sin necesidad de un espacio fijo. Esta es una de las cuestiones que caracteriza a la empresa y que según los fundadores la ha impulsado, la ha hecho ser reconocida como un negocio a la vanguardia que ha dado resultados interesantes.

Ahora The Digital Survival es una empresa que ya contrata personal, becarios y que cada vez llega a las manos de nuevos emprendedores o comerciantes que necesitan de ese empujón.

Entre los retos que enfrentaron como emprendedores destacaron el hecho de no atreverse a intentar algo nuevo; el miedo a conseguir clientes reales y sentirse inseguro de estar a la altura; el que a un inicio muchas veces las personas dividen su tiempo en otro trabajo y no le dan la importancia necesaria el nuevo negocio; el no saber cuánto cobrar por el trabajo, pero asimismo expresaron que todo ello se va aprendiendo conforme a la marcha y que lo más importante es aventarse a intentar vivir de algo que realmente los apasione.

Por último, Bastián destacó algo muy importante “nos damos cuenta de que Latinamérica tiene mucho talento y eso hay que recalcarlo, no hay que sentirse menos por ser latinoamericano, la gente de Latinoamérica tiene mucho que ofrecer, la única barrera sería el idioma, porque en cuanto habilidades técnicas, en cuento a capacidad y motivación estamos al mismo nivel que Estados Unidos”.

Pablo terminó invitando a los emprendedores a buscar ayuda, enfatizando que siempre es mejor contratar a una empresa experta en el tema a gastar dinero en cuestiones que pueden no dar los resultados buscados.

Los interesados en conocer más sobre The Digital Survival pueden buscarlos en sus redes sociales, donde además de ver su forma de trabajo también tendrán acceso a tips, transmisiones en vivo y diferentes actividades y publicaciones para que los emprendedores impulsen sus negocios.