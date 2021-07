Recibe Canaco SJR a candidato de dirigencia nacional de Concanaco

Por Josefina Herrera

Noticias

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de San Juan del Río, recibió este martes en sus instalaciones al candidato a la dirigencia nacional de la Confederación Nacional de Comercio (CONCANACO) Servitur, Héctor Tejada Shaar, para escuchar sus propuestas.

Durante una gira de trabajo, el candidato se presentó ante el presidente de la CANACO de Querétaro, Fabián Camacho Arredondo, así como el presidente de la CANACO de este municipio, Eduardo Prado Alcántara, Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal electo, Marcia Solórzano Gallego, regidora de la Comisión de Desarrollo Económico, el Consejo y afiliados, a fin de poder entablar diálogo, y darles a conocer cuáles serán principalmente sus prioridades para impulsar al sector empresarial.

El presidente de la CANACO de este municipio, dijo sentirse agradecido por la presencia del candidato, pues en estos tiempos tan complicados por los que atraviesa el sector, es importante unir fuerzas, escuchar inquietudes y trabajar fuertemente para sacarlo adelante, por lo que resaltó el apoyo a los emprendedores y empresarios.

En este sentido también resaltó la importancia de poder impulsar acciones que favorezcan a los comerciantes, ya que a nivel nacional las autoridades los han dejado desprotegidos, y están seguro que con él se dará ese cambio para seguir trabajando y apoyando a San Juan del Río y a Querétaro, “tenemos claro que hoy todo el comercio requiere de representantes”, declaró.

Cabe señalar que en el plan de acción que presenta Tejada Shaar en caso de ganar, es el desarrollar el capital humano y fomentar la transformación digital, así como priorizar el impulso empresarial y la competitividad.

Asimismo, el candidato refirió que el domicilio de CONCANACO es todo el país, ya que cuenta con 254 Cámaras en más de 600 delegaciones, lo cual significa una representación prácticamente de 900 ciudades en todo el país, casi el 50 por ciento.

“Significa esto prácticamente a cualquier parte que vayan de nuestro país, va a tener una CANACO en cualquiera de las ciudades, ahorita en este momento estamos en la reactivación económica, después de la pandemia nosotros necesitamos a los organismos intermedios para generar absolutamente todos los apoyos, todas las facilidades a los empresarios para esta reactivación económica, para este regreso de los empleos formales en nuestro país que se vieron tan afectados por la pandemia”.

Dijo que dentro de sus propuestas está el convertir al comercio en un “comercio seguro”, pues ya no se trata de que si es esencial o no, sino de continuar impulsándolo dentro de las medidas sanitarias de prevención.

En el caso del cobro a derecho de piso, también detalló que si lograra quedar como representante de esta Organización estará muy ligado con las autoridades para no permitir que sigan sucediendo este tipo de extorsiones, “esto no se puede permitir, entonces este es un tema que debe estar en contacto con las autoridades para que esto no esté sucediendo, estamos cercanos a las autoridades, por eso precisamente tenemos las Cámaras de todo el país para coordinarnos con los presidentes de cada Cámara, coordinarnos con CONCANACO, coordinarnos con los municipios, gobernadores, y a nivel federal a ver cómo resolvemos este problema”, concluyó.

Finalmente, después de la reunión, se dirigieron a algunos locales del Centro Histórico para que el candidato pudiera presentarse y también recopilar principales inquietudes de los comerciantes.