“Mentiras el musical” baja el telón

Una de las puestas en escena más populares y longevas del teatro en México bajará el telón definitivamente. “Mentiras el musical”.

(EL UNIVERSAL).- Una de las puestas en escena más populares y longevas del teatro en México bajará el telón definitivamente. “Mentiras el musical” creado por José Manuel López Velarde y producido por la compañía Mejor Teatro, donde Morris Gilbert está al frente, anunció la cancelación de lo que sería su temporada de despedida programada para iniciar este viernes 16 de julio.

La noticia se da luego de que se presentó una disputa entre el creador y el productor por temas de derechos de autor, mismos que finalmente fueron irreconciliables. Fue a través de un comunicado difundido en redes sociales que se informó a los fans de la historia.

“Les informamos que por causas de fuerza mayor, ajenas a nuestra voluntad, la temporada de Mentiras, el musical ha quedado cancelada definitivamente”, se lee en el comunicado.

“Ante la situación de todos conocida, MejorTeatro ha optado por la decisión más sana en beneficio propio, del público y sobre todo del teatro en México, que requiere del apoyo y solidaridad de toda su comunidad”, agrega.

Mucho del éxito que esta obra generó en más de una década se debió a que presentaba en escena una historia musicalizada con grandes éxitos de los años 80, sin embargo lo que parecía ser una de las obras con largo futuro por delante terminó durante la pandemia.

En marzo la compañía Mejor Teatro anunció una suspensión debido a un desacuerdo interno, pero en junio la esperanza creció cuando se anunció el regreso del musical para una temporada corta de despedida.

No fue hasta el dos de julio que el pleito se hizo público luego de que López Velarde utilizó sus redes sociales para visibilizar su descontento ante el anuncio de una temporada en la que él no había sido tomado en cuenta, mismo en el que señaló a Gilbert de haber registrado la marca “Mentiras el musical” a sus espaldas. Al respecto, el productor dijo en una conferencia de prensa que seguiría con la puesta hasta que sus abogados le dieran indicaran que no era legal.

“De sobra es conocido por todos el compromiso que a lo largo de estos más de 12 años de temporada tuvo esta compañía productora para el musical, hasta colocarlo como el más exitoso en la historia de nuestro país”.

“Para MejorTeatro ésta es ya una situación que queda en el pasado, y no habrá ninguna otra información al respecto”, aseguró la compañía.

El anuncio difundido también a través de Twitter deja claro que el público que ya había adquirido sus boletos para lo que sería la temporada de despedida, será reembolsado.