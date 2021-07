Sasha Sokol recuerda su romance con Luis Miguel

Sasha Sokol recordó parte de su romance con Luis Miguel.

Agencia México

Sasha Sokol recordó parte de su romance con Luis Miguel luego de que la prensa la cuestionara por la polémica que ha desatado la bioserie del cantante.

Durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la cantante dijo no saber mucho del proyecto, pero al hablar de su relación con el “Sol de México” comentó:

“Fue pasajera como novios, pero fue muy sólida como amigos y me siento muy orgullosa de él, es un cantante magnífico y entiendo perfectamente el interés que genera su vida para el público, la verdad yo no he tenido el placer de ver la serie, entonces no puedo opinar”.

Al respecto de la idea de que el grupo Timbiriche tenga su serie biográfica, Sasha explicó: “Hemos recibido muchas propuestas al cabo de los años, y nos parece un proyecto interesante, pero solo si podemos realmente lograr que sea mágico, y eso depende de tantos factores, empezando por la columna vertebral, que es el texto, si encontramos un texto y logramos aterrizar algo que realmente nos fascine y sintamos que le hace justicia a la historia que tenemos por contar, yo creo que lo podemos hacer en algunos años”.

Conjuntamente, la intérprete apoyó la idea de que la trama aborde la vida de todos los integrantes del exitoso grupo de los años 80 y 90. “Se va a hablar de Timbiriche, no puede no hablarse de Paulina y de Thalía, son personajes muy importantes dentro del grupo, igual que Eduardo Capetillo, Biby Gaytán. todos los demás, si se habla de Timbiriche se hablará de todos ellos”.

Por último, Sokol no perdió la oportunidad de brindarle un consejo a sus colegas OV7 ante los problemas que la agrupación pop atraviesa.

“OV7 es un grupo muy querido y que son chavos lindos y sanos y nada más. Las relaciones humanas son complicadas, los grupos son complicados, pero espero que puedan resolver las diferencias y pensar en el público y en lo feliz que le hace al público su música y por otro lado si no están felices, pues que no lo hagan”, finalizó.