Entrega Rotary SJR prótesis de mano

Suman ocho personas las beneficiadas en San Juan del Río con este programa

Por Josefina Herrera

Noticias

En presencia del gobernador de Club Rotarios 2021-2022, del distrito 4140 de Rotary Internacional, Óscar Montaño Sam e integrantes de esta Organización social, la señora Lidia Nieto Vega, se vio beneficiada con una prótesis de mano, totalmente gratuita.

Al dirigir unas palabras de agradecimiento, la beneficiada mencionó que sin duda este regalo le cambiará la vida después de casi 40 años de haber perdido su mano, por lo que se encuentra muy agradecida con Club Rotary al otorgarle la prótesis.

“Estoy muy agradecida por este gran regalo que me otorgó grupo Rotary, no me lo esperaba, pero creo que a mi edad me va a servir para muchas cosas, he aprendido hacer muchas cosas sin nada, yo perdí mi mano hace más de 40 años, casi 40 años, y aprendí a ser de todo, pero ahora que ya pasó el tiempo creo que necesito un poco de ayuda y estoy sorprendida de este momento”.

La señora Nieto Vega, refirió que fue su hijo quien contactó a los socios de Rotary en San Juan del Río para que pudiera tener la oportunidad de recibir el beneficio, por lo que hace la invitación directa a quienes estén pasando por su misma situación a acercarse a esta Organización para lograr mejorar su calidad de vida como espera ella sea así.

“Mi hijo me conectó con este lugar y las buenas personas me dieron esta oportunidad de estar aquí, creo que van a ayudar mucho en todas las comunidades, hace mucha falta una ayuda, un apoyo para animar a las personas y salir adelante, y creo que este grupo va a ser mucho por todos sus semejantes, y pues yo les digo que se acerquen a grupo Rotary, que siempre creo que van a estar dispuestos a apoyar en todas las cosas que pueden necesitar las personas, y yo les aconsejo que busquen este apoyo, esta ayuda y creo que sí lo van a recibir”.

Cabe señalar que con la entrega de esta prótesis de mano, ya son ocho las que se han brindado en este municipio, por lo que el presidente de Club Rotary de esta localidad, Rafael Molina, dijo que cuentan con un stock suficiente para quienes necesiten aún de este beneficio.

Asimismo, señaló que ha sido para ellos muy gratificante el poder brindar estas prótesis, pues lo han de corazón y sin recibir nada a cambio, pues con el simple hecho de ver a las personas con una gran sonrisa al tenerla, saben que van por buen camino.