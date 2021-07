Otro cierre de negocios sería de alto riesgo para el comercio

Canaco estará muy pendiente de las decisiones de las autoridades estatales para conciliar por el bien económico del comercio

Por Josefina Herrera

Ante la nueva ola de contagios que se avecina en el estado de Querétaro, empresarios y comerciantes se encuentran en alerta por otro posible cierre, sin embargo consideran que éste sería de alto riesgo para la reactivación económica y les impediría seguir avanzando, así lo dio s conocer Eduardo Prado Alcántara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), en San Juan del Río.

Debido a las estadísticas que se están registrando, y ante un posible cambio al “Escenario B”, los socios de la CANACO se encuentran muy pendientes de las acciones que puedan tomar las autoridades estatales para controlar los contagios, pues en caso de que haya nuevamente restricciones mayores, estarían dialogando con ellos para no afectar al comercio, sobre todo a bares y restaurantes, que han sido los más perjudicados.

“Ahorita lo que estamos pidiendo, vamos a pedir, suplicar de alguna forma que no nos cierren los negocios, si quieren que nos delimiten en las distancias, la sana distancia nos delimiten horarios pero que no nos cierran los negocios porque los restaurantes y los antros serían inoperables y quebrarían definitivamente, eso lo vamos a ver en conjunto, es una idea que tenemos todos, sin embargo pues tendremos que tomar las precauciones y sobre todo, todas las medidas de seguridad al extremo que nos digan, pero que Riesgos Sanitarios nos deje trabajar, que nos dé sus reglas para ser muy puntuales, que nos den la oportunidad de asesorar y capacitar”.

En este sentido, dijo que es necesario que haya mayor flexibilidad para estos sectores, pues durante los meses que se mantuvieron cerrados, en el caso de bares, fue desastroso para ellos, y por el lado de los restaurantes con los horarios y aforos restringidos, lucharon por sobrevivir, y por tal motivo debe haber mayor apertura o alguna otra acción que no les afecte su economía.

“Con bares y restaurantes un poquito de distancia, todo lo que nos digan lo vamos a hacer, pero que no nos cierren por ningún motivo, los comercios yo creo que por el encierro los negocios cerrados es demasiado riesgo, no soy el experto ni quien determine eso, para eso está gobierno del estado, pero ahí vemos que es de alto riesgo si sigue habiendo los contagios y nos cambian a “Escenario B”, yo creo que será una decisión de ellos y si los dejan abrir que sería lo mejor, siempre y cuando haya ventilación quiero yo suponer, lo que ellos nos diga lo vamos a hacer, pero que no nos cierren los negocios, y les vamos a pedir, vamos a pelear que no lo hagan, nada más en cuanto se venga lo que es el “Escenario B”, nos vamos a ir de inmediato para que no nos pase lo que ya nos pasó”.