Sin registro de casos de dengue en SJR

Únicamente Jurisdicción Sanitaria número 2 ha detectado un caso sospechoso en este año

Por Josefina Herrera

Noticias

María de la Cruz Guerra Aduna, responsable del departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria número 2, informó que en lo que corresponde a la zona sur no se ha registrado ningún caso de dengue, pero eso no implica el no tomar las precauciones debidas.

Al respecto, dijo que ya se presentó un caso sospechoso, pero se hicieron las actividades correspondientes por personal de vectores por parte de la Secretaría de Salud que pertenece a la Jurisdicción Sanitaria número 3 para hacer la búsqueda intencionada del mosquito y de la zona donde se detectó.

En este sentido, mencionó que por ello es importante mantener las áreas de las casas totalmente limpias, evitar los criaderos de mosquitos, que son bolsas de basura, tapitas de botellas o cacharros.

“Hacen un barrido para localizar criaderos, estos criaderos pueden ser criaderos permanentes y pueden ser criaderos artificiales, los criaderos artificiales pues hay que eliminarlos que son la basura, las llantas, bolsas, hasta en las tapitas de las botellas de agua, de refresco, pueden servir como criaderos, entonces buscan en ese tipo de cosas y pues la recomendación a las familias pues para que descarten es que saquen toda la basura que en un momento dado puede servir como criadero”.

Asimismo mencionó que el año pasado en San Juan del Río se registraron dos casos de dengue, pero éstos procedían de Querétaro, sin embargo el mosquito transmisor ya habita en esta localidad, y aunque es sano se debe continuar haciendo la promoción y educación debida para evitar que crezca y haya mayor riesgo en la población.

“El año pasado sí hubo casos en la zona oriente, pero sí, ya tenemos la presencia de mosco, pero realmente hasta ahorita nuestro mosco es sano, pero debemos hacer la promoción y educación para que la gente en sus patios delanteros, traseros no tenga los criaderos o cacharros que nos pueden servir para que el mosquito se reproduzca, y el año pasado hubo dos, pero esos dos fueron personas que vivían en Querétaro y que venían aquí los fines de semana, entonces realmente propios de la Jurisdicción o de aquí en San Juan del Río no eran, pero pues ellos visitaban a sus familiares en otros municipios correspondientes a esta Jurisdicción”.

Por otro lado, dijo que en Tequisquiapan también ya se detectó un caso, pero hasta el momento no se tenido en ninguno de los municipios correspondientes a esta Jurisdicción, pero si se encuentran en la actividad de promoción de la salud para que la gente haga lo propio.

En el cado del Zika y el Chikungunya, informó que el mismo mosquito que transmite el dengue, y que proceda de otros estados puede transmitir estos virus, por ello es importante que las personas que los tengan se aíslen para no contagiar a otras.