Con un 64% de capacidad para captación de agua en las presas

Hay capacidad de almacenamiento en el sistema de presas del estado, algunas se encuentran a menos de 1%.

Por Luis Montes de Oca

De las presas en el estado, según la información de la CONAGUA, cuatro se encuentran al cien por cien de su capacidad, de acuerdo con del delegado en Querétaro, Raúl Medina Díaz, sin embargo las restantes tienen aún una gran capacidad de captación y la San Rafael con capacidad de 3 millones de metros cúbicos, se encuentra prácticamente seca, aunque eso depende de los últimos monitoreos de la dependencia federal.

Una ejemplo claro de la situación de las preses en el estado, es la Constitución de 1917, en San Juan del Río, la más grande del estado, con capacidad para un poco más de 66 millones de metros cúbicos, se encuentra a un 13 por ciento de su capacidad y con un potencial para almacenar un 20% más.

Cabe recordar que aproximadamente la mitad de las presas en Querétaro corresponden a la cuenca Lerma-Chapala, que abarca de Santa Rosa Jáuregui, Querétaro centro, la 17/a Zona Militar; el Río Querétaro y se va hacia Guanajuato y de ahí a Chapala.

La otra cuenca, la del Pánuco que cruza El Marqués, Amealco, San Juan del río, la Sierra, San Luis Potosí, Veracruz y se integra al río que lleva su nombre.

De ambas cuencas, las presas que reporta la CONAGUA al tope de su capacidad, entre ellas, Pirules en el Marqués; Jalpan y La Soledad, en Colon, no necesariamente representan un riesgo, toda vez que la dependencia así como las Unidades de Protección Civil para ver su comportamiento y tener una reacción oportuna.

Según nos explican quienes de esto conocen hay que considerar el nivel de azolve que tienen y las reglas de operación que se proyectan cada año, es decir que en caso necesario de desfogar una presa se tiene que avisar con tiempo, ya sea con las que están bajo cuidado de CONAGUA o de la CFE, en referencia a las termoeléctricas, como Zimapán, a fin de que el desfogue sea controlado y cause los menores daños posibles, mediante los vertederos o la obra de toma, sistema ex profeso, que a veces lo traban los mismos pobladores para no permitir el desfogue a fin de contar con más agua almacenada.

Hasta el momento, la situación de las presas es estable y en caso de continuar las fuertes lluvias de tenerse que desfogar alguna de las presas, se hará, nos dicen, con anticipación y bajo control.