LA CARIDAD AMIGABLE DEL PASTOR

Arzobispo de Morelia S.E.R. Carlos Garfias Merlos.

En reconocimiento al ministerio episcopal de S.E.R. Mons. Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia

en su XXV Aniversario.

-P. Prisciliano Hernández Chávez, CORC.

Jesús es Pastor de pastores, entre pastores (1Pe 5, 4). Uno de los aspectos que frecuentemente se infravalora entre pastores y con todos los fieles cristianos laicos mismos, es la importancia capital de la amistad. La caridad eminentemente salvífica de Cristo no prescinde del amor de amistad, del amor del Amigo cercano y constante; e incluso, lo dice explícitamente ‘ya no los llamaré siervos, sino amigos’; al mismo Judas le señala la traición ‘¿con un beso entregas al Hijo del hombre?’ (Lc 22, 48) y en el Evangelio de san Mateo leemos exprofeso ‘Amigo, ¡hasta dónde has llegado!’ después de que Judas lo saludara y le diera el beso como signo de amistad (26, 49-50). Para todo pastor y para todo cristiano, debería ser como algo espontáneo en nuestras relaciones interpersonales, la expresión sincera y permanente de la caridad a través de los signos de la apertura del corazón al estilo de Jesús, sin fingimientos que son la antítesis del verdadero amor.

A los discípulos después de sus correrías ministeriales los invita a apartarse y descansar un poco con él. Las multitudes lo buscan porque se sienten queridos, escuchados y sanados. Jesús exclama desde la hondura de su corazón: ‘Andan como ovejas sin pastor’(Mc 6, 30-34). Educa a sus discípulos-pastores para dar la vida por las ovejas y por el Reino (Jn 10,12). Es Jesús el divino pastor que siente conmoción, se compadece de las ovejas-fieles y les ofrece su simpatía y alivio. En él se debe aprender su ‘pastoral’. Todo obispo, -y los agregados a su misión episcopal, esto es, los presbíteros, debemos atender con solicitud benevolente y caridad amigable a todas las personas, cristianas o no, y estar al pendiente de los que habrán de ser los próximos pastores para educar su alma generosa y llena de benevolencia tierna, respetuosa y amigable. Bajo la impronta del magisterio de Jesús Buen Pastor, san Agustín tiene páginas memorables al respecto; Enrique A. Eguiarte Bendímez, Agustino Recoleto, ex alumno del Seminario de Nuestra Señora de Guadalupe de la Diócesis de Querétaro y experto en san Agustín, nos señala el proceso que vivió éste en relación a la ‘Importancia de la vida fraterna en la experiencia vital y pastoral de Agustín de Hipona, en la cual nos señala que ‘la caridad amigable y llena de benevolencia, donde el mismo amor se busca, más allá de simpatías humanas, la construcción de la unidad de la comunidad en la caridad, honrando en cada hermano a Dios’ (pág 89). Otro texto de san Agustín, citado por José Antonio Pagola, es muy ilustrativo para valorar nuestra vida de Iglesia en nuestro contexto, sin necesidad de llevar vida monacal: ‘Un grupo de cristianos es un grupo de personas que rezan juntas, pero también conversan juntas. Ríen en común y se intercambian favores. Están bromeando juntas y juntas están en serio. Están a veces en desacuerdo, pero sin animosidad, como se está a veces con uno mismo, utilizando ese desacuerdo para reforzar siempre el acuerdo habitual. Aprenden algo unos de otros o lo enseñan unos a otros. Echan de menos, con pena, a los ausentes. Acogen con alegría a los que llegan. Hacen manifestaciones de este u otro tipo: chispas de corazón de los que se aman, expresadas en el rostro, en la lengua, en los ojos, en mil gestos de ternura.’ (San Marcos, Camino Abierto por Jesús, pág 128).

Así nuestro corazón tiene que estar abierto a todos los que llevan el peso de vida, cansados, agobiados, angustiados. Atentos a escuchar, a sanar y ayudar a los que han perdido el sentido de la vida y viven en dispersión; a todos los que andan y vagan como ovejas sin pastor. Han de encontrar en nuestra acogida, el corazón del buen pastor, que las mira con cariño y simpatía; que les muestra un horizonte de esperanza y un solaz en la caridad benevolente y comprensiva. Amando sus personas para que decidan en libertad responsable; acompañando con renovada ilusión el camino de la Casa Común, que es el seno del Padre. Que el Señor nos conceda ‘la caridad amigable del pastor’ que he aprendido y palpado de cerca en el Arzobispo de Morelia S.E.R. Carlos Garfias Merlos, en nuestro Obispo Diocesano, S.E.R. Fidencio López Plaza, en nuestro siempre valorado y reconocido S.E.R. Mario de Gasperín Gasperín, -Obispo Emérito de Querétaro y en tantos obispos mexicanos que han sido y siguen siendo pastores benevolentes, según el Corazón de Cristo Pastor, con esa mirada compasiva, penetrante e inconfundible, con esa vida entregada e incansable.