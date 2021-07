Lolita Cortés da en “Toc toc” muestra de su versatilidad

Lolita Cortés va más allá del teatro musical, pues ella afirma ser una actriz y cantante.

(EL UNIVERSAL).- Aunque es conocida en el medio artístico como “La reina de los musicales”, el talento de Lolita Cortés va más allá del teatro musical, pues ella afirma ser una actriz y cantante que lo mismo puede hacer un filme que una obra dramática, comedia o musical.

La noche del sábado, Cortés dio muestra de ello al subirse al escenario del montaje “Toc toc”, en el cual si bien ya ha estado desde hace algunos años, ayer domingo fue su presentación oficial en el personaje de “María”, papel que fue bien recibido por el público.

“Para mí siempre es una bendición que la gente me siga en cada proyecto que hago y que un día como hoy me honren con su aplauso es para mí un halago, amo hacer esto, nací para vivir de esto, eso es lo que a me mantiene viva y seguiré aquí hasta que el aplauso siga pasando”, dijo Lolita tras finalizar su función.

La actriz y cantante incluso ha inculcado a su hija el amor por el teatro y por ello, cada función de “Toc toc” la acompaña arriba del escenario.

“Me siento orgullosa de haberle inculcado este amor a los escenarios y que sé es la mayor herencia que puedo dejarle, me llena el corazón”, comentó.

Este año, Lolita cumple más de 35 años sobre los escenarios en musicales como “La Bella y la Bestia”, “Mentiras”, “Dulce Caridad”, “Peter Pan”, “Jesucristo superestrella”, “Vaselina”, “José el soñador”, “Te amo, eres lo máximo, pero cambia”, “Fiebre de sábado por la noche” y obras como “Confesiones de mujeres de 30”, “Chicas católicas”, “Defendiendo a la mujer cavernícola” y “12 princesas en pugna”, entre otras.

Al comienzo de “Toc toc” dio vida a “Blanca”, una mujer con obsesión a los gérmenes, y ahora a “María”, quien tiene rituales repetitivos.