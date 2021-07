Participan DJs mexicanos

Tomorrowland virtual

(EL UNIVERSAL).- Armin van Buuren cierra con gran éxito la tercera edición virtual del festival Tomorrowland, en el cual destacaron diferentes DJs internacionales, entre ellos los mexicanos Tom & Collins, quienes hicieron bailar a miles de personas alrededor del mundo.

Nuevamente el festival, que de manera presencial se celebraba en Bélgica, hizo magia y trasladó a miles de personas a una isla paradisiaca, en donde se diseñaron siete escenarios con distintas temáticas, los cuales estuvieron llenos de muchos efectos especiales y realidad virtual.

El neerlandés Armin van Buuren estuvo a cargo de cerrar el festival en el escenario principal, el músico salió alrededor de las 23:00 horas en medio de aplausos y miles de voces que coreaban su nombre al unísono.

“Armin, Armin, Armin”, se le escuchaba decir a los miles de avatares, antes de que el DJ dijera: “¿Cómo se la están pasando?, vamos Tomorrowland” y empezara a tocar su set musical.

Entre las canciones que interpretó estuvieron “Pull me closer”, “Weight of the world”, “Tell me why”, entre otras; cerrando con sus grandes éxitos, “Great spirit”, y “Blah Blah Blah”.

El escenario principal estaba situado en una gran ciudad, y fue diseñado con la temática de un circo, el cual estaba rodeado de un parque en donde había un lago, una fuente que atravesaba todo el lugar y un barco rodeado de torres.

Entre los avatares, sobresalían los acróbatas que hacían trucos en un trapecio, en una cuerda de equilibrio y en una pequeña rueda giratoria, también había juegos mecánicos como una rueda de la fortuna y un carrusel. Mientras que, al unísono de la música, la iluminación cambiaba de colores, en ocasiones había pirotecnia y fuego que salía del techo de las carpas.

En el escenario principal también se presentaron DJs como Yves V, Robin Schulz, Nicky Romero y Afrojack.

El dúo mexicano Tom & Collins conformado por Jorge Corral y Juan Pablo Escudero, se presentó en el escenario “Elixir”, el cual estaba dentro de un enorme anfiteatro cerrado con estatuas gigantes de leones a los lados y en el centro.

En el lugar había un segundo piso que, así como la pista, estaba llena de avatares que se emocionaban y gritaban con temas como “Wild west”, “Pass the Dutch”, “Tales on rain”, “Sombrerito”, “Brisas del mar”, “Glad I came”, entre otros.

“Es un honor, no hay palabra para describir lo padre que es sentirse mexicano y poder viajar y convivir con otras culturas del mundo y que conozcan a través de nosotros nuestra cultura mexicana, nuestro país, nuestros sonidos y música, y esperamos que los mexicanos sientan lo mismo que nosotros, porque los vamos a representar bien, además se siente bien ser parte de un grupo de mexicanos que cada vez llegan más lejos en la música electrónica”, señala a EL UNIVERSAL Jorge Corral.

En el escenario “The Wall”, se presentaron DJs como Sound Rush, quien durante su presentación estuvo animando todo el tiempo a su audiencia diciendo frases como, “¡vamos! perdamos el control”. También estuvieron Headhunterz y Angerfist, que hicieron bailar a muchos con sus remixes potentes.

Estaba bajo un concepto de ruinas griegas, con varios pilares destruidos y apilados a los alrededores, de la estructura principal, que era un anfiteatro abierto, en donde las paredes eran las pantallas, las cuales pasaban diferentes paisajes que cambiaban al compás de la música. Así como los escenarios anteriores también estuvo acompañado de mucha pirotecnia y fuego.

El escenario “Cave” era una cueva que se encontraba en medio de un inmenso bosque, rodeada de piedras flotantes y raíces de árboles, los DJs como Koven, Gammer, Darren Styles y Fox Stevenson hicieron pasar un momento muy psicodélico a sus seguidores, puesto que la cueva se iluminaba de figuras y luces intermitentes, que cambiaban en cada bit que tocaban.

Mientras que el escenario “Core” estaba la superficie del bosque, la estructura del escenario era el rostro de una enorme hada, cubierta por pétalos de flor en el cuello, los cuales eran las pantallas gigantes.

En el bosque mágico, lleno de luciérnagas y faros de luz en forma de flores, se presentaron, Mind Against, Enrico Sangiuliano, Keinemusik (&ME, Adam Port, Rampa), Dino Lenny, entre otros.

Por otro lado, el escenario “Moosebar”, estaba en lo alto de una montaña nevada, rodeado por auroras boreales y muchos pinos blancos por la nieve, a pesar de que se percibía un clima completamente frio, los DJs The Bobmeister, Jeroen Visser y Michael More, hicieron entrar en calor a quienes sintonizaron su escenario, todo el tiempo tuvieron a unas bailarinas que no pararon de bailar y animaban a todos a continuar con la fiesta.

El escenario “Atmosphere”, era el más pequeño, pero no por ello dejaba de sorprender, conformado por una carpa, se presentó Stephan Jolk, Adriatique y Tale Of Us, quienes también sorprendieron con su música, pirotecnia y muchos efectos visuales.