Pese a desaparición de Querétaro Independiente, Juan “Rock” seguirá trabajando por SJR

Por Josefina Herrera

Noticias

Antonio Juan Camacho Ramírez, ex candidato por la presidencia municipal por el Partido Querétaro Independiente y regidor del Ayuntamiento de San Juan del Río, señaló que aunque este organismo político pierda su registro, seguirá trabajando por los ciudadanos, pues eso no lo ha detenido, y seguramente lo único que pasará es que cambiará el nombre.

“Seguiré trabajando cotidianamente, no quiere decir que para mí sea una detención en que termine la regiduría, para mí es un trabajo cotidiano, recuerden que lo que maneja Juan Rock no es para cuestiones electorales, desde siempre hemos estado atendiendo a la población y voy a seguir haciéndolo, en Querétaro Independiente quién está al frente hablemos de todavía la diputada Concepción Herrera Martínez, ella dice que de que no se va a perder el registro, en caso de que si sucediera el partido no desaparece, se transforma o se cambia su nombre a Querétaro incluyente, lo más seguro es que vamos a seguir teniendo todavía bastante campo de acción y que el partido va a seguir aún con otro nombre”.

En este sentido refirió que lo más seguro es que seguirá trabajando de la mano con Connie Herrera, y quien entre como regidora en Cabildo por el partido, pues espera que logre superarlo para seguir dejando bien parado a este organismo político.

“Itzel Abigail Guerrero Soto es una persona más preparada que yo, que espero que supere lo que ha hecho Juan Rock, para mí esa es la idea de que sea superado el trabajo que yo realicé con anterioridad porque va a seguir teniéndose la presencia al interior de Cabildo, que para mí sería lo más valioso, me costó demasiado, por supuesto recuerden que su servidor no iba a ser candidato pero pasaron varias situaciones que me llevaron a tal efecto, sin embargo creo que si pasamos el obstáculo con dificultad, pero lo pasamos con lo más mínimo”.

En cuanto a la confusión que puede existir por manejarse en Partido de derecha o de izquierda, indicó que él siempre ha apoyado la idea izquierdista, y aunque pareciera que unió al blanquiazul por las decisiones tomadas en el estado, no ha sido así, pues las fueron las circunstancias las que lo orillaron a ello, pero incluso fue un reto, ya que continúa siguiendo los ideales del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

“Creo que es algo que me ha llevado a tener problemas porque tu origen y tu quehacer es de izquierda, qué haces en un partido de derecha, me lo han dicho, ése es el reto contigo, ése es el reto cotidiano que hay que estar trabajando, el partido es un instrumento para seguir teniendo acceso con la gente y poder gestionar, apoyar, ayudar a la gente, la política debe de ser para ello, aquí hago de lado incluso la cuestión de derecha, de centro, izquierda, aquí hago de lado esas cuestiones cuando yo me manejo por la manera de servir a la ciudadanía”.

Al cuestionarle si regresaría con el Partido de MORENA, indicó que no ha tenido acercamiento con ellos, y no sabe aún que pueda pasar, pero lo que sí es que han logrado avanzar muy bien en el municipio.

Finalmente, señaló que tampoco ha considerado la opción de dirigir el Partido de Querétaro Independiente en San Juan del Río, pues para ello se necesita que haya gente preparadas o mejores perfiles.