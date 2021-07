Aprueban la despenalización del aborto en Veracruz

Se despenalizó el aborto hasta la semana 12 en el Estado de Veracruz.

Noticias

Este martes El Congreso del Estado de Veracruz aprobó la legalización del aborto de hasta 12 semanas, convirtiéndose en el cuarto estado en aprobarlo, después de la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo. Fue a través de la decisión de los diputados con 25 votos a favor, 3 votos en contra y 1 abstención.

Polémica por la decisión del Congreso

Grupos religiosos se han proclamado en contra de la interrupción legal del embarazo y se manifestaron frente a la sede del Congreso de Veracruz para protestar por la iniciativa.

Durante la discusión, la representante de Morena, Mónica Robles quien impulsó la iniciativa, señaló que la reforma no es inconstitucional, refiriéndose a la presunta violación del artículo 4 de la Constitución que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Enfatizó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado reiteradamente que la constitución estipula que es posible proteger los derechos a la vida, así como también a la vida sexual, emocional y física de las mujeres.

Afirmó que, si bien la Ley Penal estipula que el aborto es un delito por diversas razones y circunstancias, las mujeres que continúan teniendo abortos no deben ser criminalizadas sino protegidas.

“En Veracruz, una mujer que por diversas razones personales no puede o no quiere continuar con un embarazo es sancionada y criminalizada, aunque se diga que no lo es, porque si bien es cierto la sanción no es privativa de la libertad, está sujeta a un proceso judicial y es tratada como delincuente y estigmatizada”, enfatizó Mónica Robles.

¿En qué estados ya no es un delito?

En México, el aborto está regulado a nivel estatal, en el código penal de cada entidad federativa, y en determinadas circunstancias se denomina causalidad, que puede relevar o excluir de responsabilidad penal a la mujer y quién o quién brinda o acompaña el procedimiento de aborto dependiendo de la entidad en la que se encuentren.

Actualmente, por el motivo que sea, las únicas cuatro entidades donde las mujeres pueden abortar legalmente hasta las 12 semanas de embarazo a solicitud de las mujeres son:

Ciudad de México (2007)

Oaxaca (2019)

Hidalgo (2021)

Veracruz (2021)

Colectivos feministas a lo largo del país se han proclamado con festejos a favor de la descriminalización del aborto, sin embargo, esperan que los congresos de otros Estados de la República Mexicana vayan sumándose a la iniciativa.