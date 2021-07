Fernanda Castillo asegura que difícil la lactancia materna

Fernanda Castillo está celebrando los 7 meses de vida de su hijo Liam.

Agencia México

Fernanda Castillo está celebrando los 7 meses de vida de su hijo Liam, producto de su relación sentimental con el actor Erik Hayser; sin embargo, sorprendió al confesar su difícil proceso con la lactancia materna.

Junto a diversas fotografías donde aparece amamantando a su bebé, la protagonista de “El Señor de los Cielos” comentó: “Hace 7 meses nació Liam y comenzó uno de los procesos más increíbles, pero también más desafiantes: la lactancia materna. Yo solía ver mujeres amamantando a sus bebés y pensar que era muy fácil 😬 (tooodo menos eso) después me embaracé y al empezar a investigar y escuchar las diferentes experiencias, me aterré. Me daba más miedo la lactancia que el parto 😆”.

Posteriormente, la actriz contó el momento en que empezó a padecer por la alimentación de su hijo. “Mi lactancia comenzó siendo “perfecta” hasta que tuve una complicación médica por la que tuvieron que internarme varios días. Siempre comparto que, en esos momentos difíciles, el deseo de alimentar a mi bebe y tenerlo cerca fue lo que me sacó adelante pero el problema fue que al regresar a casa después del shock la producción de mi leche casi había desaparecido. Ahí comenzó un proceso super rudo del que solo salí adelante porque creo que soy muy terca : meses de relactar (horas con una botellita y sondas para alimentar a Liam), obstrucciones en el pecho, problemas en la espalda, ansiedad por no saber si estaba alimentando bien a mi bebe, críticas, sentir que solo vivía para sacarme leche🥴🍼 un revoltijo de subes y bajas que hoy, 7 meses después , he conquistado y agradezco porque por fin estoy disfrutando al máximo poder compartir y regalarle esto a Liam”.

Tras agradecer al padre de su hijo y su doctora, Castillo finalizó su mensaje comentando: “Comparto esto porque me hace sentir orgullosa pero también porque sé hay un montón de mujeres leyendo que están pasando por esta etapa donde a veces no ves la luz, tienes dolor físico, miedo, lloras, te juzgas, tienes dudas y no sabes que es lo mejor. Cada mamá sabe lo que es mejor para su bebe y para ella, escúchate y si te sirve de algo escucharlo: todo pasa y todo se arregla”.