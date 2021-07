Generar estrategias para evitar efectos graves por tercera ola: Teresa García

Noticias

Dada la capacidad infecciosa de la variante Delta que ya está presente en la República Mexicana y en el estado de Querétaro, es tiempo de generar estrategias para que el efecto por la tercera ola de COVID-19 sea lo menos grave posible; así lo consideró la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.

Ante este panorama, la académica conminó a la ciudadanía a no salir de vacaciones en esta temporada, al señalar que la movilidad es uno de los factores que mayor impacto tienen en el incremento de los contagios por SARS CoV-2; tan sólo en lo que va de julio se han reportado 835 casos, mayor a las cifras reportadas en todo junio.

“Hay que tener mucho cuidado, no salgamos, no pongamos en riesgo a la población local y no nos expongamos nosotros, no es momento de salir de vacaciones”.

Los incrementos en contagios también se han visto reflejados en el aumento de la ocupación hospitalaria en un 7.7 por ciento, compartió la rectora, sumado a un 3.8 por ciento en camas con ventilador y 27 por ciento de incremento en unidades de cuidados intensivos en camas con ventilador; por lo cual existe la preocupación de que se llegue a saturar nuevamente el sistema de salud, lo que representaría una situación crítica ya que es necesario una atención médica de calidad.

Esto quiere decir que podemos saturar nuevamente el sistema de salud y eso es uno de los puntos más críticos, ya lo vivimos, porque sino hay atención médica de calidad, la situación se agrava muchísimo más, debemos de tomar las previsiones correspondientes tanto a nivel individual, colectivo y las autoridades de igual manera”, afirmó.

La académica agregó que en casos activos por cada 100 mil habitantes, al 16 de julio, los estados con más casos son Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Tabasco y Ciudad de México; mientras que Querétaro continúa en el lugar décimo sexto, sin embargo, el cuarto lugar en número de fallecimientos.

Asimismo, comentó que el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, en donde participan diferentes instituciones, ha dado a conocer las diferentes variantes que se conocen o se han registrado dentro de las personas infectadas, y se dividen en tres grupos: variantes de preocupación (la Alfa, Beta, Delta y la Gama), las cuales, generan una mortalidad y un desarrollo de la enfermedad importante; las variantes de interés (actualmente no son de preocupación pero que deben dársele seguimiento, ya que pueden generar subvariantes que pudieran ser exitosas); y las variantes de monitoreo (que son las que no generan preocupación pero hay que monitorearlas para saber cómo se presentan y evolucionan).

García Gasca explicó que la variante Beta y Alfa (Sudáfrica y británica) son 1.5 veces más infecciosas que la variante original, pero no necesariamente más letal; la variante Gama es dos veces más infecciosa que la original; y la Delta, 2.5 veces más infecciosa, ya que ha mejorado y resulta más exitosa para infectar al ser humano.

De igual forma, detalló que la variante Delta apareció en la República Mexicana a mediados de abril y comenzó a aumentar a raíz de que en la India explota una nueva ola, el virus se replica, se descontrola la enfermedad y las fronteras, al no están cerradas, se genera la migración y por consecuencia los contagios. Recordó que el Consorcio Mexicano dividió a la República mexicana en siete regiones, en la región Centro Norte, donde se encuentra Querétaro, la variante Delta está muy incipiente, ya que apenas está entrando a los estados.

El virus, explicó, va a sufrir muchas mutaciones y generar varias variantes, de las cuales algunas van a desaparecer porque no se adaptan al entorno, y algunas, las menos, son las que van a continuar y empezar a replicarse porque se adaptan mejor a su hospedero, ya que necesitan del ser humano para replicarse e infectar mejor.

En cuanto al Semáforo Universitario por Contingencia Sanitaria, la Rectora comentó que en rojo se encuentran Querétaro y Corregidora; en Naranja, Cadereyta, Jalpan, El Marqués, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán; en Amarillo, Amealco, Colón, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro Escobedo y Peñamiller; y en Verde, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y San Joaquín.