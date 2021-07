Incrementa venta de rosa por graduaciones

Productores de El Organal aumentaron sus ventas hasta un 30% con estas celebraciones

Por Josefina Herrera

Noticias

Con el festejo de las graduaciones, los productores de las rosas de la comunidad de El Organal han incrementado sus ventas hasta un 30 por ciento, lo cual ha sido de gran beneficio para ellos luego de que el año pasado sufrieran grandes pérdidas como efecto de la pandemia.

Juan Serrano Rodríguez, presidente de los productores de rosas de esta localidad, dijo que a finales de junio se comenzó a ver este incremento en sus ventas, pues tanto sus clientes ya fijos como algunos otros que se acercaron a consumirles directamente la flor, comenzaron a llevársela para aprovechar las graduaciones de los estudiantes.

“Pues sí porque hay mucha demanda de rosa aparte de lo normal, pues ya tenemos nuestros clientes pero si aumentó un 30 por ciento más de venta, aquí pues ya tenemos nuestros clientes fijos pero aparte de eso llega más gente que se nos junta y si con esto de las graduaciones pues se nota mayor compra de nuestra flor”.

Cabe recordar que el año pasado los productores de rosas sufrieron para vender su producción, pues ante la situación crítica que atravesaba el estado por la pandemia, se determinó que las clases fueran en línea, lo cual impidió también que las graduaciones fueran presenciales, aunado a ello una grave afectación económica impidió que lograran vender su producto como en años anteriores.

“Sí ha habido una diferencia al del año pasado, realmente mucha diferencia, y pues nos vimos en una situación muy dura, nos ha costado recuperarnos, gracias a Dios pues ahí la llevamos este año que ha sido bueno, y pues esperemos así continuar porque se le invierte mucho, pero seguimos echándole ganas y aprovechando estos momentos para recuperarnos”.

Indicó que después de que pasa la celebración por el 10 de mayo y el día del maestro, la venta va bajando, pero cuando comienzan los festejos por las graduaciones incrementa nuevamente, pues muchos familiares o padrinos de los graduados aprovechan para regarles un ramo de rosas o un arreglo floral, lo cual hace que su economía vaya fluyendo.

“Después del mes de mayo comienza a bajar y se vuelve a venir en este mes de junio, a finales de junio, y pues ya no se ha tirado como el año pasado, no se ha quedado la rosa porque había gente que no quería comprar por lo mismo de que no había dinero, pero este año ya ha sido distinto”, concluyó.