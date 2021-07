Incrementan casos de COVID en San Juan del Río

Ante el primer caso Delta registrado en Querétaro, ciudadanía no debe alarmarse pero sí ocuparse: Jurisdicción Sanitaria 2

Por Josefina Herrera

María de la Cruz Guerra Duna, responsable del departamento de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria número 2, indicó que sí se ha detectado un ligero incremento en este mes en casos de COVID-19 en el municipio de San Juan del Río, por lo que pide a la población no bajar la guardia y reforzar medidas.

Señaló que es importante que la ciudadanía considere las alertas que están emitiendo las autoridades estatales, pues de seguir incrementando los casos, Querétaro nuevamente se vería como en el mes de febrero.

“Aquí en San Juan del Río, si han incrementado en este mes, no voy a decir que una gran cantidad sin embargo pues ahorita vamos en ascenso, podemos tener sorpresas, estar a lo mejor nuevamente como estuvimos en febrero, marzo, pero igual, vuelvo a las bases de prevención y promoción de la salud para que la gente no baje la guardia, debemos de tener pues la sana distancia, el uso de cubrebocas, nos damos cuenta que la gente malinterpreta que estamos en semáforo verde y que ya no va a ser necesario tener tantas medidas, es al contrario, es cuando debemos de tener más medidas para que no se presente la misma situación que estuvimos viviendo en el 2020”.

En este sentido dijo que si la población no se cuida ahora, nuevamente habrá un incremento en la población, la única diferencia es que ya hay parte de ella que está vacunada, pero todavía falta otra parte importante, como son jóvenes adolescentes y niños, además de quienes no quieren vacunarse y es importante que refuercen su sistema inmune.

Asimismo, refirió que también el sector que ya está vacunado debe seguirse cuidando pues el resultado del biológico es como los demás, su cobertura no es completa, por lo tanto te refuerza pero no te hace totalmente inmune, por ello deben seguir tomando las medidas preventivas.

“Igual que muchos biológicos la cobertura pues no es al cien por ciento, y aquí pues tampoco, estamos ante biológicos y ante un virus que apenas se está conociendo, y estamos vacunando a la gente que ahorita pues se consideraba más susceptible pero esa gente que se considera más susceptible también debe de tener sus medidas precautorias porque no estamos 100 por ciento cubiertos, igualmente deben hacer uso de cubrebocas, sana distancia, el estornudo de etiqueta y el lavado de manos que es primordial en este tipo de situaciones”.

En cuanto al primer caso de la variante Delta que ya se registró en Querétaro, indicó que no es para alarmarse pero si para ocuparse, por ello si no se desea un retroceso la ciudadanía no debe relajarse, “tanto como alarmarse no, pero ocuparse sí precisamente para que no haya discriminación de esta variante, que tomen sus medidas preventivas y que no por estar en semáforo verde quiere decir que dejemos de usar esas medidas”.