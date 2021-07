Manuel José le responde a José Joel

Manuel José dio réplica a las últimas declaraciones de José Joel.

Agencia México

Manuel José dio réplica a las últimas declaraciones de José Joel en su contra, en las que el primogénito del “Príncipe de la Canción” aseguró que “la caca se va juntando” ante el apoyo del colombiano a Sara Sosa.

“Imagínate que lenguaje tan procaz, tan soez de una persona que se dice figura pública, de una persona que ostenta de llevar un legado de un señor tan grande y tan honorable como lo fue José José y con ese vocabulario, pues eso no da nada bueno qué decir”, dijo el cantante durante su encuentro con diversos reporteros en la primera comunión de la hija de Itatí Cantoral.

Y sin miramientos, el artista agregó: “Eso a mí no me interesa, porque uno toma las palabras depende de quien vengan, y yo me quedo con todo lo bonito que dice mi público, que realmente vale muchísimo más que todas esas tonterías que expresan, simplemente por llamar la atención”.

Sobre las posibles acciones legales que entablará José Joel en su contra, Manuel José replicó: “yo utilizo mi marca, que es Manuel José, que la pueden ir a verificar aquí en los derechos de autor. En cualquier momento si siguen insistiendo con alguna cuestión pues se responde, pero ahorita yo no veo que se tipifique nada, no hay de qué preocuparse”.

Finalmente, Brian Fanier Álvarez Rojas, nombre de pila del cantante, dijo sentirse tranquilo en cuanto al tema legal por presuntamente anunciarse como el hijo de José José al ofrecer sus espectáculos.

“Nunca lo he hecho, esa no es preocupación, así que ese no es el tema a tratar, esa no es la profundidad del asunto”, concluyó.