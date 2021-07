Sector de uniformes cambia de giro ante dudoso retorno a clases

Por Josefina Herrera

Ante un posible regreso a clases presenciales, los negocios de la venta de uniformes se sienten esperanzados pero no seguros por las condiciones de salud aún existentes por el COVID-19, pues de ello depende que incrementen o no sus números, ya que prácticamente tuvieron que cerrar por meses y cambiar de giro para sobrevivir.

Jorge Luis de la Cruz Vázquez, dueño de la empresa Mulsan Uniformes señaló que con la modalidad de las clases en línea la venta de los uniformes bajó considerablemente, y no sólo en lo escolar sino también en lo industrial, pues se dejaron de fabricarlos.

“Nos dedicamos a ambos sectores, industrial y escolar en este caso, en el escolar no ha habido de plano absolutamente nada, hablando del año pasado que fue la cuestión más fuerte, la epidemia, entonces la verdad es que si estuvo muy complicado, nosotros nos vimos obligados a cerrar el negocio por algunos meses y pues ya de ahí ahorita pues en espera de lo que comentan pues si regresan, no regresan, sabemos y tenemos entendido que ya se vacunaron a los docentes a nivel estatal, tenemos clientes que son escuelas particulares, ellos nos comentan que si regresan, obviamente tengo entendido que va a ser como mitad y mitad, entonces sí va a ser de ese lado esa forma, estamos seguros, por el lado que va a ser escuelas públicas, tenemos algunos clientes no nos han comentado nada, han venido sí ha preguntar precios, se han llevado alguna playera o el suéter únicamente porque lo piden para las clases en línea, para presentarse con la playera o el suéter, pero si es considerable la baja de la venta del ramo escolar”.

En este sentido dijo que para poder sobrevivir durante los meses que tuvieron que cerrar tuvieron que reinventarse, pues al ser fabricantes de uniformes en general, se enfocaron en el sector salud, y esto fue lo que les dio un poco de respiro y una bocanada de sire en ese sentido porque si estuvo crítica la situación para ellos.

Al respecto, dijo que empezaron a manejar telas con tecnología antiviral y antifluidos que en el ramo del sector salud les ha funcionado muy bien, y es lo que prácticamente los ha mantenido durante el periodo de pandemia, ya que tuvieron que hacer alianza con proveedores para fabricar cubrebocas y uniformes médicos que protegen un 99.99 por ciento y matan al COVID-19 en 30 minutos, ya que es material de envoltura, además de que está certificado.

“Hemos uniformado escuelas de medicina con estas tecnologías que pues nos las han solicitado, de igual forma pues también se pueden manejar otro tipo de prendas que también intentamos lo que son chamarras, blusas, camisas, y bueno eso nos ha dado también un poquito de trabajo en este aspecto, y sobre todo el cubrebocas que lo hemos manejado también a nivel nacional y pues lo que es local, pero si el sector salud es lo que nos ha dado la bocanada de aire por así decirlo “.

En cuanto al incremento de la venta de uniformes, señaló que todavía hay incertidumbre, pues no haya nada cien por ciento seguro aún, pues aunque se dé el retorno a clases presenciales también se habla de que no habrá mucha exigencia en la portación del uniforme precisamente por la crisis económica, a lo cual no podría invertirle de momento hasta esperar que se aproxime la fecha y que no haya riesgos.

“He escuchado decir a directores que pueden y no solicitar el uniforme, entonces nosotros estamos en esa disyuntiva de decir si lo van a llevar o no lo van a llevar, honestamente no nos atrevemos tampoco a invertir lo poco que llegamos a tener en uniformes porque no sabemos si regresan o no a clases, si sea necesario el uniforme a clases o no, no lo sabemos, entonces pues sería esperar más que nada pues prácticamente a los últimos días, no nos podemos adelantar precisamente porque una inversión ahorita pues si nos pegaría un poquito en caso de que no regresen o no sea tan solicitado el uniforme”.

Finalmente, mencionó que también existe miedo por parte de los padres de familia en decidir si llevan a sus hijos o no clases porque en otros estados se han dado casos de contagio, y por ello hay incertidumbre aún en cómo se dé la venta de los uniformes.