Conozcan a nuestros canes adoptables

Adogtados

En los diferentes artículos que hemos publicado hemos ido presentando a todos los perritos y gatitos que tenemos en adopción, pero en este artículo les queremos presentar a aquellos perritos que ya sea por su color, tamaño, edad o apariencia no han llamado mucho la atención pero que son igual de amorosos, fieles y valiosos que cualquier otro perrito.

Mambo

Mambo es un perrito, macho de aproximadamente 10 meses de edad. Él fue encontrado en una colonia buscando gente que lo ayudara y siguiendo carros. Es un perrito que muy probablemente fue abandonado en esa colonia y sólo pedía ayuda para ser rescatado. Es un perrito amoroso que pide muchas caricias, que disfruta de los paseos ya que sabe caminar muy bien con correa y que llenará su hogar de cariño, risas y aventuras.

Güero Guapo

Güero Guapo vagaba en la calle junto con Gorda, que más adelante la describiremos, fueron rescatados juntos y aunque al principio les costó mucho trabajo convivir con humanos ya que les tenían miedo, fueron aprendiendo a estar rodeados de personas y se han convertido en perritos sociables que disfrutan de la compañía humana y también de la compañía de otros compañeros perrunos. Son perritos que están dispuestos a entregar todo su corazón para demostrarles a las personas que tienen un gran deseo de formar parte de una familia en donde les den la oportunidad de demostrar lo hermosos y cariñosos que son.

Güero Guapo es macho y guapo, como su nombre lo dice, y tiene aproximadamente 1 año y medio de edad.

Gorda

Gorda, al igual que Güero Guapo, tiene aproximadamente 1 año y medio de edad, es una perrita que disfruta de los paseos y que sigue en búsqueda de una familia que la quiera y la haga olvidar de su vida en la calle, en donde pueda gozar del cariño incondicional de las personas y en donde pueda seguir desarrollando esa hermosa perronalidad que tiene.

Mía

Mía es una perrita que enamora con su mirada y con su carácter tan tierno y dócil que tiene. A su corta edad de 1 año y medio, vivió maltrato en las calles y fue encontrada con una infección respiratoria fuerte y una patita lastimada. Después de un tiempo de rehabilitación recuperó su salud, aunque aún camina con cierta cojera, pero eso no impide que disfrute de la vida como cualquier otro perrito. Es una perrita sumamente tierna que lo único que quiere es demostrar lo hermosa que es y la excelente compañía que será si le permiten ser parte de su familia.

Lila

A pesar de ser una cachorra de 4 meses de edad, Lila no ha tenido solicitudes para adopción. Es bien sabido que los cachorros tienden a llamar más la atención que los perritos adultos pero en el caso de Lila no ha sido así y suponemos que es por su color negro, ya que como hemos comentado en artículos pasados, los perritos de color obscuro no tienen mucha suerte de llamar la atención. Pero les queremos asegurar que Lila será una excelente adición a la familia ya que es una cachorra muy cariñosa y que se apega mucho a las personas que la cuidan. Ella sólo quiere la oportunidad de demostrar que el color no tiene nada que ver con el tamaño del corazón y con la enorme capacidad que tienen de amar.

Es el mismo caso que HAGGIS, cachorra de 3 meses de edad, hermana de otras 5 cachorras de color más claro las cuales ya se encuentran en periodo de adopción pero Haggis, al ser de un color más obscuro, no ha recibido ninguna solicitud de adopción y todo por su color. Pero ella, al igual que Lila, merece las mismas oportunidades que sus hermanas y sabemos que entre los seguidores de esta página se encuentra la familia ideal para ellas, una familia que sabe reconocer que el color no indica nada y que lo único importante es que son perritas igual que cualquier otra dispuestas a ser fieles y a entregar su corazón.

Polo

Polo es nuestra estrella, nuestro perrito consentido, y nuestro más grande reto ya que a pesar de ser un excelente perro con un gran porte e inteligencia, no ha corrido con la suerte de encontrar a una familia que lo entienda, que le brinde todo lo que necesita y que le permita ser él mismo. Polo es un gran compañero de aventuras con el que podrán aprender mucho de él y él de ustedes, es un gran maestro que a su corta edad ha vivido la maldad humana pero a pesar de eso no ha dejado que sus experiencias pasadas marquen su futuro y ha aprendido a superar las adversidades para convertirse en el perro más amoroso y fiel que existe. Polo tiene aproximadamente 1 año y medio de edad y tiene la gran esperanza de encontrar una familia con quien seguir creciendo y con quien seguir explorando nuevos horizontes.

Esperamos haber podido describir adecuadamente a estos angelitos peludos que no han corrido con la suerte de encontrar a una familia y sabemos que nos quedamos cortos con las descripciones ya que son perritos muy especiales, pero nosotros, así como ellos, tenemos la esperanza que entre ustedes se encuentran las familias ideales para ellos. Así que si gustan hacerlos parte de su familia no duden en escribirnos y en contactarnos para comenzar el proceso de adopción.

#AdoptaNoCompres

Redes:

Facebook: Adogta2

Instalagram: Adogtados

Correo: adogtadosmx@gmail.com