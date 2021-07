“La ayuda no se presume, ni se cacarea, se da y punto”

Eugenio Derbez.

Agencia México

Eugenio Derbez empleó su cuenta de Facebook para enviar un contundente mensaje a sus detractores, luego de ser fuertemente criticado por no pronunciarse sobre la complicada situación que atraviesa Sammy Pérez tras su contagio de Covid-19.

Debido a que Sammy participó en diversos proyectos con Derbez, es que algunos internautas se lanzaron contra el actor y productor por no solidarizarse con él y ofrecerle ayuda económica, por lo que Eugenio decidió aclarar la situación.

“No sé si sepan, pero nuestro querido Sammy Pérez, colaboró conmigo en varios programas, y estuvo en “No se aceptan devoluciones” también, está enfermo, lleva como 3 o 4 días en el hospital, por Covid, y he visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que ‘¿dónde estoy?, que no aparezco’”, inició su mensaje.

Posteriormente, respondió a los reclamos de la gente contando: “Aquí estoy desde el primer día, en cuanto me enteré que estaba enfermo mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, investigar, me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita, incluso con el hospital, pero aquí estoy”.

Finalmente, Eugenio reprochó la forma en que lo atacaron por esta situación sin conocer el contexto del caso y visiblemente afectado dijo:

“Mi estilo es ese, yo creo que cuando uno ayuda, genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo. Entonces para todos aquellos que están preocupados por ¿dónde estoy?, aquí estoy… nada más que la ayuda yo creo que no se presume, ni se cacarea, se da y punto. Así que aquí estoy, oremos por Sammy, recemos por él y ojalá se mejore, abrazos”.