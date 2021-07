Ryan Hoffman estalla contra la prensa

Agencia México

Ryan Hoffman externó su descontento con un reportero que buscaba entrevistarlo en las calles de la Ciudad de México sobre la vinculación a proceso de su hermana Yoseline tras ser señalada por pornografía infantil.

A través de sus historias de Instagram, el influencer conocido como ‘Debryanshow’ se dijo molesto porque a pesar de haber aclarado que no deseaba brindar declaraciones, el periodista continuó interrogándolo.

“Amigos, les quiero contar una situación que viví. Fui a comer unos tacos y saliendo de ahí tenía que pagar el parquímetro y tenía el tiempo medido. En cuanto salí a pagar, llegaron los medios de comunicación; un medio y comenzaron a hacerme preguntas y a perseguirme de una forma super poco profesional”, relató Ryan.

Para evitar las preguntas de la prensa, el youtuber optó por volver al sitio donde se encontraba, decisión que después le ocasionó otro problema.

“Me metí de nuevo al lugar esperando que se fueran y obviamente la policía me terminó poniendo la araña y yo quise salir a pagar mi multa y estas personas no me dejaban salir del lugar. Me querían forzosamente entrevistar y me hablaban de una mala manera”, manifestó Hoffman.

Posteriormente, el también llamado ‘Rayito’ agregó: “Respeto que sean un medio de comunicación. Yo entiendo que es su trabajo, pero hay formas de hacer las cosas, no puede ser que terminé pagando una multa por su culpa. Estuve cuatro horas en el lugar y después, cuando salgo que me digan, es que ese es tu trabajo, eres figura pública y tienes que declarar. Me dijeron ‘tú en Internet siempre hablas, ¿por qué aquí no?’, pero, ¿por qué estoy obligado a tener que darte una entrevista?, ¿por qué me persigues?, grabé un video de lo que pasó. Solo les quiero pedir un poco de respeto”.

Para dar por terminado el tema, y solicitando empatía para la situación que atraviesa tanto él como su familia, Ryan comentó: “Bros, entiéndanme. Estoy viviendo una situación horrible, mi familia está viviendo una situación horrible de verdad es muy feo y preocupante y no puede ser que después de eso los medios de comunicación te estén pisoteando y tratando mal. Es muy feo para mí, para mi familia. Me da miedo con mi mamá, mi mamá no quiere ni salir de la casa porque tiene miedo que los medios de comunicación la aborden de la manera en la que ya la han hecho”.