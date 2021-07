SÚPER PODEROSA

Daniela ya tiene las maletas listas para su cita en Tokio 2021.

Daniela Torres entre las 100 mujeres más poderosas del 2021, según Forbes

Por Víctor Terrón

La prestigiosa revista Forbes, en su edición México, publicó la lista de las 100 mujeres más poderosas del 2021, entre las que destaca la atleta queretana, Daniela Torres, quien competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en la prueba de maratón.

En abril pasado la egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Querétaro hizo historia al lograr una marca de 2 horas 28 minutos y 55 segundos (2:28:55), lo que le permitió hacer historia al clasificarse para la máxima justa deportiva del planeta.

Este resultado no fue obra de la casualidad, pues, aunque lleva únicamente un par de años dedicándose al alto rendimiento, su arduo trabajo a lado del entrenador Enrique Hernández y el equipo Gondi MX la llevará a pisar tierras niponas los próximos días, potenciado sus habilidades.

“Mi entrenador me decía que, si el resultado no salía, no pasaba nada porque aún soy muy joven y en realidad tomamos esa oportunidad porque se presentó y se pospusieron los Juegos Olímpicos, si hubieran sido el año pasado, ni si quisiera tenía contemplado el pensar en Tokio, pero fueron una serie de cosas que hicieron que tomáramos la decisión de ir por esta prueba, como el Mundial de Medio Maratón donde tuve un buen resultado”, declaró Torres Huerta.

Dany es sinónimo de perseverancia y su gran cita está programada para el sábado 7 de agosto en el Parque Sapporo Odori, donde buscará poner aún más en alto el nombre de Querétaro y todo México.

“Cuando se oficializó la lista de los que iremos en maratón, sentí mucha alegría, una gran satisfacción, el tener la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos, para empezar, va a ser una experiencia gigante en tan poco tiempo que tengo siendo de lleno atleta de alto rendimiento y poder estar ahí va a ser increíble”.

“Deportivamente, de mi parte existe el mismo compromiso que tengo todos los días de dar los mejor de mí y ahora poder representar a México de la mejor manera posible, son diferentes las competencias en las que se busca medalla, las estrategias se manejan diferente, pero esperamos colocarlos en los primeros lugares, un top 10 estaría muy bien y si podemos escalar más, que mejor”, añadió.