Alejandro Fernández quiere regresar a la actuación

El cantante Alejandro Fernández quiere regresar a actuar.

Agencia México

Alejandro Fernández se encuentra feliz y emocionado de volver a los escenarios tras la cancelación de sus shows por la pandemia de coronavirus; no obstante, el hijo del ‘Charro de Huentitán’ confesó que no descarta volver a la actuación.

Durante la entrevista que concedió al programa Venga la Alegría, el cantante mexicano fue cuestionado por la idea de volver a la pantalla grande, luego de su participación en la cinta “Zapata, el sueño del héroe”, a lo que contestó:

“Lo dejé, si se da… pues, o sea, hubo un momento en donde sí lo estuve persiguiendo, pero si no se da naturalmente, tampoco lo voy a forzar, entonces dije cuando se dé, si se da, adelante”.

Pese a esta declaración, Alejandro externó su interés por hacer algún proyecto en la pantalla chica, sobre todo en una serie realizada por el director Manolo Caro.

“Estaría increíble hacer algo, de hecho, ahora que estuve en España tuve un acercamiento con un productor muy importante en México, y estábamos platicando y le dije, yo creo que es una cosa que nadie sabía, que yo en un inicio seguía mucho la carrera de mi papá, o sea, estaba mucho con él, a mí me interesaba más el cine que la música, de niño, la vida me llevó hacía la música, pero le platiqué a Manolo y me dijo ‘¡ah!, no sabía, o sea, si te interesa buscamos algo y grabamos algo’, a ver si se puede amarrar algo ahí”, relató.

De esta manera es como el intérprete de “Caballero” ha dado el primer paso para volver a la actuación, aunque aclaró que esto no lo apartará de su música.