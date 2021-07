Cofepris alerta por la venta ilegal de la supuesta prueba rápida AxiumHealth para detectar el COVID-19

Cofepris emite alerta sanitaria tras la venta ilegal de una prueba rápida de COVID-19

En un comunicado realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a la población sobre la comercialización ilegal de una supuesta prueba para identificar los anticuerpos del COVID-19 (IgG e IgM), la prueba lleva por nombre AxiumHealth.

Destacó Cofepris que la prueba no cuenta con los lineamientos requeridos para su comercialización, ya que no muestra con eficiencia, y por lo tanto, no puede recibir la autorización para su venta en territorio mexicano.

La detección de la venta de este producto se dio cuando realizaban monitoreo en los distintos medios de comunicación y dieron a conocer que la prueba fue realizada por la empresa Axium Bioresearch, Inc.

Una vez identificada dicha prueba a la venta, se procedió a realizar los estudios correspondientes para su efectividad y seguridad, arrojando así que la prueba no cuenta con especificidad ni sensibilidad, emitiendo inmediatamente una alerta a la población para evitar su uso y comercialización.

“Es importante considerar que el uso de estas pruebas es para identificar anticuerpos, por lo que no son recomendadas para confirmar la presencia del virus”, dijeron en el comunicado emitido.

También advirtieron sobre el uso de este tipo de pruebas serológicas no autorizadas representan un riego grande para la salud, ya que no dan con exactitud un resultado, conllevando así al consumidor a cometer decisiones erróneas contra el COVID-19

Es por eso que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) exhortó a la población a verificar primero que toda prueba que se realicen cuente con la autorización regulatoria.

Sin embargo, son varias las pruebas que si cuentan con el permiso correspondientes para su uso, como lo son; Novel Coronavirus (2019-n-CoV) IgG/IgM Test Kit (Colloidal gold), Standard Q COVID-19 IgM/IgG Duo, ANTI SARS-CoV-2 ELISA (igG), Vitros Anti-SARS-CoV-2 Total Paquete Reactivo, Calibrador y Control.

Mediante su página oficial puedes checar la lista de todas las pruebas serológicas que cuentan con la previa autorización:

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/comunicado-relativo-a-pruebas-serologicas-para-sars-cov2-covid-19

Durante los últimos meses la Cofepris ha tenido que lanzar diversas alertas por la comercialización de distintos productos que sirven para curar el COVID-19, así como por la venta ilegal de vacunas contra el SARS-CoV-2 en redes sociales y que ponen en gran riesgo a la población al ser adquiridas.