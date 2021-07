La familia Estrada Campos viven la fe con el Altar Peregrino

Peregrinan al Tepeyac desde hace más de 64 años

Por Ana Cristina Alvarado

Noticias

Imágenes de la Virgen de Guadalupe, un Niño Dios, sombreros, un ayate de ixtle con los distintivos de los miembros de la peregrinación, pañuelos, bastones, rosarios, guía del peregrino, morrales y las medallas que han recibido por los años de caminar de Querétaro al Tepeyac, son los elementos que conforman el altar peregrino que instaló la familia Estrada Campos.

Ubicado en la comunidad San Diego, La Ermita, municipio de Cadereyta el altar de la familia Estrada Campos es una forma de unirse a la segunda peregrinación virtual que realizan los peregrinos a pie de Querétaro al Tepeyac y la Diócesis de Querétaro, pues atendiendo las medidas de prevención sanitaria, este año tampoco se pudo realizar la jornada como tradicionalmente se desarrolla.

Desde hace 51 años, don Guillermo Estrada Campos ha emprendido su peregrinación a la Basílica de Guadalupe, cuenta que desde niño, su papá don Sebastián Estrada Ángeles lo llevó a peregrinar, y posteriormente se unió toda la familia, por lo que actualmente son más de 30 familiares que viven año con año el camino de Querétaro al Tepeyac.

Cuenta don Guillermo que su papá ha sido peregrino desde hace 64 años, y esperan que el próximo año se realice la peregrinación a pie, porque con 84 años de vida de su padre, consideran que quizá sea más difícil el caminar.

Guillermo Estrada es el mayor de seis hijos del matrimonio peregrino de don Sebastián Estrada y doña Lucía Guadalupe Campos Gutiérrez, quien también recibió medalla por 25 años de caminar. Ellos se consideran una familia peregrina, que han caminado en el grupo La Ermita, de la parroquia de Cadereyta.

“De las hijas o mujeres de la familia hay otro grupo de 17 que caminan en el grupo de la Magdalena y otras en el grupo de Cadereyta”, comentó don Guillermo quien también es jefe de grupo.

A la familia Estrada Campos, los motiva manifestar al pueblo de México y al mundo que la fe no está muerta.

“La fe está muy viva en nosotros, no es peregrinar para cansarme, no es un esfuerzo físico, sino que tengamos una comunidad que puede juntarse para orar, manifestarse espiritualmente, en la presencia de la gente y de la Virgen de Guadalupe y de Dios que no se olvida de nosotros”, aseveró el peregrino.

Finalmente comentó que durante las tardes se unen a rezar el rosario y a pedir por su fe católica y por su amor a la Morenita.