Trabajadores del municipio deben aprender bases del otomí Susana Águila

“Los indígenas también deben ser prioridad para los gobiernos”, señaló

Por Josefina Herrera

Noticias

La regidora de la Comisión de Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas en San Juan del Río, Susana Águila Flores, señaló que uno de sus proyectos era el que trabajadores del municipio aprendieran las bases de la lengua Otomí, ya que es importante que se reciba a los indígenas de una manera apropiada y con su lengua, pues al ser servidores públicos deben darles esa atención.

“El otomí es una lengua tonal, es difícil de aprenderla porque es un poquito como nasal, la pronunciación es diferente, yo acabo de terminar ayer un curso de otomí de la universidad y sí creo que es importante, como decía en el caso de los discapacitados por lo menos podemos decirle buenos días o buenas tardes, bienvenidos, que se sientan de verdad bien recibidos, y aunque son cosas pequeñitas es un mínimo de consideración que debemos de tener con la gente, y ese tipo de temas por ejemplo, la atención a grupos vulnerables e indígenas realmente se deja como lo último de que si no se puede pues ya que se quede ahí”.

Al respecto, dijo que es importante que se les tome mayor consideración, sobre todo por lo que representan, y la mayoría de los gobiernos no los toma en cuenta cuando deberían de ser más incluyentes, pues con que se aprendan las bases de la lengua ya están del otro lado.

“Eso nos habla de quiénes somos, cuánto nos importa nuestra sociedad, son personas, seres humanos, hay un libro maravilloso que yo les quiero recomendar que se llama “la enajenación del hombre moderno”, y en eso precisamente nos habla de cómo eres, el perseguir nuestros propios intereses, y por perseguir los propios nos olvidamos de los demás que también son seres humanos, también tienen sus necesidades, entonces pues si logramos todos a atender a esa necesidad que tenemos vamos a tener una vida mucho más armónica y no pensar, yo voy sobre esto y los demás pues hágale como puedan, me parece que no tendría que pasar así”.

Ante el poco tiempo que queda en la administración, señaló que es complicado que avancen los reglamentos que ingresó dentro de su Comisión, pero espera que se puedan quedar por lo menos los cimientos y le den continuidad, pues también las futuras administraciones deben pensar en este sector y preocuparse más por él.

Mientras tanto espera poder cerrar bien su ciclo en la administración, y aunque ya no se encuentre en algún cargo público, su misión será seguir apoyando a la ciudadanía dentro de sus posibilidades y seguir militando en el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para que sea el vínculo a la ayuda social.