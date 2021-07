Vadhir Derbez: “A todos nos han robado el corazón”

Vadhir Derbez confesó que su vida amorosa no ha sido siempre buena

Agencia México

Vadhir Derbez confesó que su vida amorosa no siempre ha sido miel sobre hojuelas y, durante la sección llamada “Manotazo” del programa Hoy, relató el momento en que descubrió que le eran infiel.

Al ser cuestionado sobre si lo habían engañado alguna vez, el hijo de Eugenio Derbez replicó: “Sí me ha pasado, no una, ya varias veces… y bastante duro, entonces esta rola trata de eso, de desamor… Me pasó y es muy triste, creo que a todos nos ha pasado todo tipo de desamor o que nos rompan el corazón”.

Posteriormente, el actor y cantante confesó cómo se dio cuenta del engaño que inspiró su más reciente sencillo titulado “Te confieso”, que interpreta a dúo con Ximena Sariñana.

“Llegué a la casa de mi novia en su momento, y nos íbamos a ver no en ese momento, como que no me estaba contestando y dije ‘bueno, voy a su casa’, toco normal… y como no estaba en su casa entonces le escribo ‘oye estoy acá afuera ¿dónde estás?’, ella no vio su celular, porque sino hubiera sido más inteligente, me estacioné y de la nada llega un coche, se baja ella, una amiga, y este chavo. Era un chavo con el que ya sabes… y entonces yo con el estómago de nudo de espero que no esté pasando nada, y de la nada veo como él se le pone atrás y le empieza a besar el cuello. “¡Y que me bajo del coche!”, contó.

Lamentablemente para Vadhir las cosas acabaron como él deseaba, pues ante el comentario de Galilea sobre si ella había negado su infidelidad, el integrante de la familia Derbez replicó:

“No, mucha gente reacciona por inseguridad, por protección, no sé por qué inmadurez y tonterías, de la manera totalmente contraria, se puso de digna, ‘¿y qué haces aquí?’, y no se qué, y yo de ‘¿te vas a poner así?’, y entonces les dije ‘ya me voy’”.