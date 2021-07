Dedican altar peregrino a familiar que murió por Covid-19

Matrimonio se unió a la peregrinación hace 10 años por agradecer la bendición de la Virgen de Guadalupe

Por Ana Cristina Alvarado

Noticias

Cada noche, desde el inicio de la peregrinación virtual, Dagoberto Medina Gutiérrez y su esposa Gloria Lozada Guillen rezan un rosario por un familiar que murió por Covid-19. Esta ha sido la manera en que un matrimonio peregrino se une en esta ocasión a su encuentro con la Virgen de Guadalupe desde su casa.

El matrimonio decidió poner su altar peregrino para agradecer a La Morenita las bendiciones que ha recibido su familia, por lo que en Lomas del Valle, Querétaro, colocaron su ofrenda para atender al llamado de unirse a la peregrinación virtual de Querétaro al Tepeyac mediante el rosario.

De este matrimonio, el primero en empezar el caminar hacia el Tepeyac fue Dagoberto Medina, quien cuenta que desde joven veía que sus amigos se iban de peregrinos y “por una u otra razón” nunca había logrado ir a vivir la experiencia.

En 2009 se quedó sin trabajo, así que dijo que no tenía pretexto para no ir. “Era la peregrinación 120 y me invitó un amigo, siempre me invitaba pero la fecha siempre se me juntaba con otras cosas, a veces salía con mis hijos que jugaban futbol, o simplemente no podía por el trabajo, pero ese año no tuve pretexto y me fui con mis amigos del lugar en donde nací”, comentó.

Dagoberto es oriundo de El Lobo, pero empezó a caminar con el grupo de La Griega, hasta que en 2019, en la última peregrinación a pie previa a la pandemia, creó el grupo de El Lobo.

“El primer año vas con la incertidumbre, sin experiencia, yo los veía caminando en la carretera cuando se iban y no estaba seguro, pero lo que vives en ese peregrinar son muchas cosas, día a día tienes tiempo de repensar, de analizar, de conocer. Los primeros días iba desesperado porque no avanzaban, pero también se experimentan muchas emociones”, dijo.

Cuenta que al ir caminando y acercarse a la Basílica de Guadalupe pensaba todo lo que le iba a decir a la Virgen pero que al llegar por primera vez solamente pudo llorar y no logró decir nada.

Además cuenta que año con año que se acerca la fecha, hay alguna persona que se acerque para que mediante su peregrinar le pidan a la Virgen por algún familiar.

Recuerda el caso de un niño que cuidaba su esposa, y que lo iban a operar a corazón abierto. Él pidió por él a la Virgen y aseguró que después de la operación de la cual el niño salió bien, le contaron que esa operación era un gran riesgo y que sólo un milagro salvaría al niño.

Su hermano y su esposa se han unido a este peregrinar, Gloria Lozada cumplió ocho años como peregrina. Ella cuenta que cuando su esposo empezó a ir y ella iba a esperarlo a la Villa, le motivaba ver a tantas personas caminando con el mismo objetivo, ver a la Morenita del Tepeyac.

“No conocía a nadie que fuera caminando, y las primeras veces andaba por todos lados hasta que en una ocasión una amiga me invitó con las de Atarjea. Honestamente es un grupo hermoso que me cobija y que parece que me conocen de toda la vida”, expresó.

Gloria dice que la peregrinación también tiene esos momentos de unidad en los que las mujeres te tratan muy bien y caminan como una sola.

Por tal motivo ella decidió unir al grupo a su sobrina y a otra amiga, porque además de convencerlas de ir en unidad, se forman lazos de solidaridad y cariño.

Gloria confesó que su gran motivo es la bendición de la Virgen de Guadalupe. “Día a día es quien nos protege, además nos ha ayudado en muchos milagros y la peregrinación la hacemos por ese agradecimiento”, dijo.

El matrimonio peregrino agradece que en varias ocasiones el pedirle a la Virgen los ha librado de que sus hijos sufran algunos accidentes, motivo por el cual también agradecen y ofrecen un altar en esta edición.