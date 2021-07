Tramitan su anulación cerca de cien matrimonios

Por Tina Hernández

Actualmente la Diócesis de Querétaro sigue el procedimiento de anulación de 100 matrimonios religiosos, mismos que fueron solicitados por los contrayentes; procedimiento que tarda en promedio individual cerca de dos años para darse el fallo.

El vicario general de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, compartió que desde la reforma eclesiástica en la materia que se dio en 2015 por el Santo Padre, la solicitud de nulidad de matrimonios incrementó en Querétaro cerca de 10 por ciento.

“En la Iglesia católica no existen los divorcios. En la Iglesia católica existe la declaración de nulidad, es decir que el matrimonio en el mismo momento de realizarse no hubo las condiciones necesarias para ser consagrado, entonces de declarar el matrimonio inexistente, es decir que fue nulo desde un principio, eso existe en la Iglesia, no existe el tema de divorcios en la Iglesia, porque le matrimonio supone que sí hubo pero que se va a romper, se va a disolver”.

La reforma respecto a la nulidad de matrimonios que se dio hace seis años, la cual impulsó el Papa Francisco, y simplifica el procedimiento para declarar inexistente un matrimonio católico, además que se conceptualizó procesos ambiguos.

Martín Lara Becerril compartió que el proceso se prolonga en promedio dos años, tiempo que depende de cada unión que se haya dado y la razón por la que se solicite la nulidad.

Entre las causales fundamentales para declarar la nulidad de una unión católica de un hombre y una mujer es la falta de amor, la inmadurez, el condicionamiento físico y/o emocional al momento de la unión.

“Ahorita debe de haber cerca de 100 caso que se lleva adelante, los casos van en diferente proceso, unos en la introducción, otros ya van en la fase de los testigos, otros ya van en el último paso que es la declaración final. Son 100 casos acumulados”.