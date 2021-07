Medallistas, sin usual felicitación presidencial

López Obrador encabezó esta mañana un evento en el Castillo de Chapultepec, donde no se refirió al logro del equipo mixto de Tiro con Arco.

Al parecer, la primer medalla de México en Tokio 2020 pasó inadvertida para el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Diego Martínez

Agencia Reforma

Cd. de México, México 24-Jul-2021.

Después de 12 horas de que Alejandra Valencia y Luis “Abuelo” Álvarez se colgaron la medalla de bronce en la prueba de Tiro con Arco Mixto, López Obrador no ha hecho pública ninguna felicitación a los tricolores, un gesto que se volvió tradicional en los últimos años.



Desde el siglo pasado, sin importar el partido político, siempre el jefe del Ejecutivo Federal ha felicitado a los atletas que logran la gloria olímpica.



En el pasado se hicieron enlaces en vivo para que el Presidente, a través de la televisión, enviara sus felicitaciones. Incluso, una de ellas es memorable, pues Bernardo Segura era felicitado por Ernesto Zedillo vía telefónica desde Sydney (2000), cuando llegaron los jueces para anunciarle que estaba descalificado.



Actualmente, las redes sociales son un gran instrumento para comunicarse, pero, hasta el momento, López Obrador no ha publicado ningún mensaje escrito o video en las mismas, ni comentó nada del tema esta mañana en el evento para conmemorar el natalicio número 238 de Simón Bolívar, mismo que duró más de una hora.



Al final del evento, el Presidente tampoco agregó nada y fue el primero en irse del sitio; ya después los cancilleres se retiraron con Marcelo Ebrard.



De los anteriores mandatarios, solamente el ex Presidente Felipe Calderón sí felicitó a ambos tricolores e incluso a Gabriela Bayardo, tijuanense que la plata, pero representando a Países Bajos.



Cabe mencionar que la cuenta del Gobierno de México publicó a las 10 de la mañana un tuit donde se lee: ¡Muchas felicidades a nuestros atletas Alejandra Valencia y Luis Álvarez! ¡Nuestra primera medalla!”



Igualmente, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, envió sus felicitaciones en un tuit que dice: “Desde México les envío mi más sincera felicitación a Alejandra Valencia y Luis Álvarez, quienes ganaron bronce en la dupla de Tiro con Arco Mixto. La primera medalla para nuestro país”.



Se desconoce si López Obrador habló con los atletas en privado.



