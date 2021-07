Mexicana en pruebas de hípica en Tokyo 2020

Juegos Olímpicos Tokio 2021 son un objetivo de hace mucho tiempo: Martha Fernanda del Valle Quirarte

Por Ana Cristina Alvarado

A los cinco años Martha Fernanda del Valle Quirarte comenzó a construir un sueño llamado Juegos Olímpicos, hoy tras varios años de esfuerzo y disciplina ese objetivo se concretó y este domingo a las tres de la tarde hora Tokyo, Japón, la amazona mexicana debutará en las pruebas de hípica en la categoría de adiestramiento individual con su caballo Beduino Lam en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021.

En entrevista para Noticias de Querétaro, Martha Fernanda del Valle Quirarte, originaria de Tepejí del Río, estado de Hidalgo, cuenta que desde hace 28 años los caballos han estado en su vida, y hace 14 años se ha dedicado al adiestramiento a lomos de su equino Beduino Lam, un caballo de raza lusitana que nació en su casa, y al que empezó a montar desde que el equino cumplió tres años. Juntos han logrado crear una carrera en donde han aprendido no sólo del deporte sino a establecer un lazo de comunicación y cercanía.

“Tenemos una relación muy especial y ha sido muy bonito compartir tantos momentos especiales con él. Cuando empecé a montarlo tan chiquito, soñé con hacer esto con él. Llegar a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021 lo hace muy especial para mí”, expresó.

Para la amazona la motivación de un sueño no es suficiente, la disciplina es lo que la mantiene trabajando hacia los objetivos, pues cuenta que a veces en el camino se enfrentan con momentos de frustración, pero que hay que aprender a dejarlos pasar, y que no sean un motivo para detenerse, pues en su mente no hay nada que no se pueda lograr, siempre y cuando esté dispuesta a trabajar y a darlo todo por lo que sueña.

En este camino para alcanzar sus objetivos, Martha Fernanda ha logrado superar obstáculos, como dejar México, a su familia, amistades, su casa para medirse en competencias internacionales, aprender y lograr su clasificación a Juegos Olímpicos.

Tras este proceso en donde participó en la final de adiestramiento en los Juegos Panamericanos Lima 2019, logró posicionarse como la mejor mexicana en el ranking mundial de doma de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) en la posición 216 con mil 567 puntos, ha sumado aprendizajes y experiencia, que la fortaleció rumbo a su debut en Juegos Olímpicos.





Martha Fernanda llega a Tokyo con todo el ánimo y la disposición de dar lo mejor en las competencias. Cuenta que de la mano de su entrenador Miguel Ralao, con quien ha trabajado en los últimos siete años, ha logrado en estos días entrenar, adaptarse al horario, al cambio del clima, pues se enfrenta a un factor considerable de la isla nipona, la humedad y el calor para su caballo.

“Han sido días de adaptación, de empezar a entrenar, de poner todo en forma después de un viaje tan largo. Volar tantas horas es una cosa fuerte”, dijo.

La amazona señaló que realiza su rutina de entrenamiento de la misma manera a lo que hace todos los días en casa, y que intenta no cambiar sino seguir el programa que a ella y a su binomio equino les ha funcionado.

Para atender la situación de calor y humedad, explicó que terminando de montar hay unas casetas con ventiladores y agua en donde pueden meter a los caballos a que se refresquen, y de esta manera, ayudarlos a recuperarse, a tener una respiración normal.

“En los entrenamientos hay cubetas con agua y hielos, antes de entrar a la prueba utilizamos esponjas para bañar a los caballos, y que su temperatura no se eleve, pues el calor y la humedad es un esfuerzo más grande para ellos y hay que refrescarlos”, señaló.

Martha Fernanda cuida de Beduino Lam de una manera especial, pues al ser su compañero no sólo en la justa deportiva sino en la vida, al estar en una competencia como Juegos Olímpicos, en donde representa a la sociedad mexicana, su atención está en mantener los cuidados de su caballo, revisar que su temperatura sea normal, que esté hidratado y dar lo mejor.

“Mas que en resultados para mí lo más importante es hacer mi mejor esfuerzo”.

Cabe señalar que Londres 1948, ha sido el único escenario que ha permitido a México obtener la medalla de oro en ecuestre, a cargo de Humberto Mariles, Rubén Uriza y Alberto Valdés.