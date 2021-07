Las niñas: bombardeo superfluo en torno a su imagen

POR CONSUELO GONZÁLEZ DEL CASTILLO

ESCRITORA

Las mujeres por naturaleza somos hermosas, carismáticas, alegres e inteligentes. Nuestra esencia nos da la oportunidad de serlo sin necesidad de recurrir a siluetas esbeltas o atuendos especiales para que nos hagan sentir bellas o atractivas. Es triste que esta aseveración no esté en nuestro esquema mental.

Actualmente vemos cada vez más a mujeres maduras queriendo “ser jóvenes” y a niñas y adolescentes queriendo “ser mayores” o por lo menos verse así, como lo pide, o más bien, como lo exige la sociedad .

Y no es que esté mal que una mujer actual se arregle, se cuide, se vea bien, se sienta bonita y atractiva. Lo que me parece que no corresponde a una psicología sana es que basemos nuestra seguridad personal, nuestra autoestima y nuestro valor de mujer en una figura o en un atuendo.

Para sentirnos valiosas y que además, lo seamos, se necesita únicamente nuestra sonrisa y un pensamiento claro y concreto.

Es preocupante que nuestras niñas y jovencitas se juzguen a ellas mismas y juzguen a quienes tienen más cerca de acuerdo a un pensamiento superfluo, vano e incorrecto por los malos ejemplos que reciben, tanto internos como externos.

A medida que vayan creciendo irán eligiendo su propio camino, pero solo podrán optar por alternativas de acuerdo a las capacidades que hayan recibido, por lo que es de suma importancia encarnar en ellas el valor que tienen como seres humanos para que les quede claro que ese valor reside en sí mismas, que valen por lo que son, no por cómo se vean o por lo que tienen.

En nuestras manos está que nuestras hijas sepan pensar y discernir para actuar correctamente, sintiéndose amadas y valoradas con la confianza que están siendo guiadas por padres que se han ganado un prestigio educativo reflejado en ellos mismos.

Hoy las niñas de ocho o nueve años ya están preocupadas por cómo se ven… cuando deben estar jugando y conviviendo bajo un esquema que las lleve a un desarrollo sano.