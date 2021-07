Mantener la actividad económica sin descuidarnos: Zasha Lezama

Zasha Lezama Lomelí señaló que los profesionales y colegiados llaman al cuidado de la salud y a seguir trabajando para levantar la economía pero sin ser descuidados.

La presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ), Zasha Lezama Lomelí, aseveró que ante el aumento de casos COVID-19 en el estado de Querétaro, los profesionistas siempre se mantienen en la postura del cuidado de la salud.

En entrevista, la líder de los colegios y profesionistas del estado dijo que desde el organismo que representa siempre han llamado a la mesura, al cuidado de la salud.

“Nosotros jamás hemos dicho ya estamos en verde, ya somos libres podemos hacer lo que queramos, no. Siempre nos hemos mantenido en la postura de cuidarnos, esta pandemia no se ha terminado”, señaló.

La presidenta del organismo expresó que es un hecho que hay un incremento de casos, el cual indica que “sí hemos sido descuidados y que tenemos ese problema latente”.

Por tal motivo, reconoció que el Escenario A que ha mantenido el Gobierno Estatal, es únicamente para que la entidad no detenga su actividad laboral, y que la economía no decaiga. Pero no para descuidarse, sino para apretar un poco más en el cuidado.

“Esto puede desencadenar un problema y entonces si caemos en un escenario más riesgoso”, apuntó.

Incluso mencionó que en los últimos días mencionó que hubo un caso positivo por lo que subrayó que toda la población está expuesta y que se debe ser más cuidadoso, así como tener protocolos más severos en los que el objetivo principal sea cuidar la salud de todos.

Zasha Lezama señaló que una realidad es que no se pueden dejar caer las actividades laborales, y confió en que los queretanos son ingeniosos para seguir trabajando sin exponerse.

“Es lo que debemos aprovechar la situación de un escenario A. seguir trabajando para levantar la economía pero sin ser descuidados”, finalizó.