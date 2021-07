La agencia de autos “Audi Center Santa Fe” fue vinculada a un proceso legal por diversos delitos.

Un juez vinculó a la agencia Audi Center Santa Fe con el proceso penal de fraude, robo y abuso de confianza en la compra y venta de autos.

En diversas investigaciones de numerosos clientes que denunciaron violaciones de la empresa, surgió el caso de Gianmarco Muzzi Dávila, quien decidió vender su automóvil en octubre de 2020.

Gianmarco acudió a la agencia, de la que había sido cliente durante diez años, allí fue asistido por el asesor comercial Ali Ramsés Ramírez Enríquez, completó todos los trámites con él y firmó un contrato después de dejar el auto y todos los documentos del vehículo.

La promesa que acordaron fue que dentro de 12 días recibirá 700,000 pesos como pago por su vehículo. A medida que pasaban los días y no había ningún depósito en su cuenta bancaria, regresó a la agencia donde lo atendió Ernesto Hernández Ortega, gerente de autos usados.

Han pasado siete meses desde ese entonces y no ha recibido el pago, pero la denuncia interpuesta por su representante legal, Jesús Moreno Balbuena, ha dado sus frutos.

En caso de hallar culpable a la empresa de los delitos que cometieron sus empleados, podría cerrar definitivamente sus puertas, además del pago por daños a las víctimas.

No es el primer proceso legal que enfrenta Audi Center

Según la investigación, también se encuentra el caso de Carlos Velázquez, quien acudió al área de servicio de mantenimiento del Audi Center Santa Fe para inspeccionar su auto en octubre del año pasado.

Al acudir al área de ventas le interesó un automóvil por el cual dejó el suyo como pago a cuenta, le pidieron que entregara los documentos originales del auto y pagara la diferencia en la cuenta del Audi Center Santa Fe.

“Al día siguiente yo le entregué los papeles: factura, tenencia, tarjeta de circulación del Audi A1 y me dio una responsiva que está a nombre del vendedor; cuestioné por qué no estaba a nombre de algún representante y me dijo que así trabajaban y yo confié porque estás dentro de la agencia”, relató Carlos Velázquez.

El gerente prometió devolver el dinero, pero la promesa se cumplió un año después de que la víctima presentara una denuncia formal ante la Agencia del Ministerio Público de Cuajimalpa y múltiples denuncias en Profeco.