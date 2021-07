El regreso a clases presencial será en agosto “Llueve, truene o relampaguee”: AMLO

Asegura Andrés Manuel López Obrador que el regreso a clases será en agosto

En un evento de Programas de Bienestar durante su gira por Boca del Rio, Veracruz, el Presidente de México aseguró que las clases presenciales iniciarán en el mes de agosto “Llueve, truene o relampaguee”, también expresó durante el evento “No vamos a mantener las escuelas cerradas, ya fue suficiente” dijo la mañana de ayer.

También comentó que México junto con Bangladesh son los dos países que han mantenido las escuelas cerradas por más tiempo y aunque el sistema de educación no sea malo, nada sustituirá las clases presenciales, ya que mencionó que las escuelas son el segundo hogar para los niños en donde se trabaja en conjunto con padres de familia, alumnos y maestros.

Durante su evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que existan personas que se encuentren en contra del regreso a clases presenciales, aún cuando la vacunación avanza en el país.

Afirmó que existen “pequeños rebrotes” y que a pesar de la tercera ola que azota el país, seguirán apoyando a enfrentar la enfermedad, dijo no confiarse por el rebrote, exhortando a la población a seguir asistiendo a vacunarse.

“Esto no es bueno, como en todo lo que proponemos nuestros adversarios siempre dicen no, en vez de despertar en sí, despiertan no, pero vamos a prepararnos para regresar a clases, porque nada sustituye a las clases presenciales. Dijo el mandatario.

Así mismo, afirmó que seguirá fortaleciendo el programa “La escuela es nuestra” de esta manera padres de familia y docentes podrán preparar el regreso a clases, previsto para el próximo 30 de agosto.

Ahí mismo, el presidente afirmó que el gobierno ha descartado mayores restricciones por el aumento de casos ya que, mejor apuesta por la vacunación y mencionó que es momento de prepararse para el regreso a las aulas.

Cabe recordar que maestros y trabajadores educativos fueron vacunados en los meses de abril y mayo, esto con la finalidad de poder reabrir las escuelas para el nuevo ciclo escolar, usando todas las medidas de sanidad necesarias.

Aunque en semanas pasadas algunos estados decidieron abrir las escuelas, fueron estas mismas las que tuvieron que cerrar nuevamente debido a casos de niños contagiados por el Sars-Cov2 pues presentaban un gran riesgo de contagio.

México al momento cuenta con 2,748, 518 personas contagiadas de Covid-19 durante las últimas 24 horas y los casos siguen creciendo por la tercera ola que enfrenta el país.