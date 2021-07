Exhorta Canacintra a que trabajadores se vacunen

Piden que lo hagan por los que aún no reciben la vacuna y corren más riesgos

Por Josefina Herrera

José Guadalupe Román Flores, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), en San Juan del Río, dijo, que si bien la vacuna es una decisión personal, se debe tomar conciencia y aplicarse el biológico para disminuir los riesgos ante los contagios por COVID-19, esto debido a que el patrón no puede condicionarlos.

“Esto obedece a que obligar como patrón no se puede, porque se están analizando esta situación, yo no te puedo restringir una cuestión de derecho laboral por no estar vacunado, porque si yo te condiciono y te pones mal, te vacunan y si te pones mal, hay quienes tienen reacciones secundarias y te va muy mal, pues me estoy metiendo en otras situaciones, entonces esa es la situación, que hoy por hoy no se había pensado y que se está presentando”.

En este sentido, indicó que ya es más una cuestión personal, pero hasta el momento la única garantía que hay contra el COVID-19 es la vacuna, sobre todo porque ayuda a disminuir los riesgos en la salud, pero tampoco puede haber una condicionante por parte de los patrones, pues ya es una responsabilidad personal.

“Ya ha habido varias situaciones de las cuales me dicen, ¿qué hago presidente?, porque fíjate que no se quiso vacunar, pero tampoco quiero un problema, porque básicamente es una decisión personal, porque la vacuna es para disminuir los síntomas por este virus, lo que estamos haciendo es la campaña de concientización, que es por tu bien, que es lo que tenemos y que tienes el derecho de tomarla cuando te toque, porque muchos ya no llegaron a la vacuna”.

En este sentido, agregó que también se debe pensar en los niños, pues aún no hay una vacuna para ellos, y ante las variantes que están surgiendo hay mayor riesgo, por lo que exhortó a la población, sobre todo en los jóvenes que faltan por vacunarse, a que mediten la situación y pongan de su parte para evitar que el virus siga propagándose.

“Llamamos a que nos sigamos cuidando, y que ahora lo hagamos por los que o han recibido la vacuna, y deseamos que los jóvenes no se contagien, que lo hagamos por nuestros jóvenes, los niños, no hay una vacuna para los niños, y si este virus sigue mutando y no lo paramos, no paramos la cadena de contagios nos vamos a ir con los niños y eso nadie lo quiere”.

Finalmente, dijo que se les están dando todas las facilidades al personal de las industrias para que salgan a vacunarse cuando les toca, y hay un acuerdo con la Secretaría de Bienestar para que sea ágil y no afecte en la productividad.