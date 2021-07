Imparable el robo en la producción de rosas

Han creado comités de vigilancia debido a que las autoridades han hecho omiso a la situación

Por Josefina Herrera

El presidente de la Asociación de Productores de Rosas de El Organal, Juan Serrano Rodríguez, señaló que siguen padeciendo el robo de la flor, y aunque tienen ubicados a los delincuentes, las autoridades no han puesto cartas en el asunto, y por este motivo tienen que poner comités de vigilancia.

En este sentido, señaló que ha sido complicado poder parar el robo de la rosa, pues ya llevan mucho tiempo con esta situación y no han podido pararla, por lo que varios productores de la comunidad se han visto afectados y tienen que acudir a otras estrategias para vigilar y evitar que se sigan llevando su flor.

“Sigue lo mismo, todavía seguimos padeciendo el robo de flor, es lo normal porque son personas de aquí de la comunidad, las mismas, entonces no incrementa ni disminuye, sigue siendo lo mismo, y está complicado, pero ya casi la mayoría o más de algunos estamos quedándonos en nuestras áreas de trabajo porque sino de otra manera no nos damos cuenta cuándo y a qué horas vienen”.

Señaló que esta situación se da principalmente en los invernaderos, pero lo único que les queda por hacer es ponerse a cuidarlos ellos mismos, pues aunque tengan ubicado al ladrón, las autoridades no lo retienen por falta de argumentos.

“Pasa en la mayor parte de los invernaderos, ya casi todos tienen quien les cuide, o nosotros mismos nos quedamos a cuidar, y a las autoridades pues sí, si se les ha reportado a las autoridades pero no han hecho nada, incluso se les han llevado a las personas estas que roban a la Fiscalía pero dicen que no hay delito, aunque se le encuentre en el invernadero con las rosas, dicen que no hay delito, que no alcanza o que no es motivo para que se quede detenido”.

Ante esta situación, dijo que los más viable que encontrado para defender su producción es el crear los comités de vigilancia, ya que frente a la pandemia deben de cuidar aún más de su producto, pues su economía se encuentra afectada y apenas están logrando recuperarse de su crisis del año pasado.

Asimismo, esperan que las autoridades también se pongan en su lugar y actúen para evitar que se digan robando su producción, “pues si, esto ha sido de siempre, pero de por si estamos apenas recuperándonos un poco como para todavía vernos más afectados por esto.