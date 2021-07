Paola Espinosa aclara mensaje polémico

“Elimino el mal interpretado y desafortunado texto. Mi apoyo a todos mis compañeros” expresó la atleta mexicana.

“Mi mensaje no es en contra de ningún atleta, si así se interpretó no era la intención, mi denuncia es contra los procesos selectivos” explicó

Daniela Montes de Oca

Noticias

La deportista mexicana Paola Espinosa causó polémica luego de publicar un mensaje en Twitter en el que lamentó no estar participando en los juegos Olímpicos de Tokio; sin embargo, fue ampliamente criticada al expresarlo después de que las clavadistas Carolina Mendoza y Dolores Hernández quedaran en cuarto lugar en su prueba. En este sentido Espinosa aclaró que su comentario no iba en contra de ellas.

“Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos diploma olímpico. Era tan viable” fue el mensaje de Paola Espinosa.

Este fue interpretado por miles de mexicanos como un cuestionamiento ante el desempeño de Carolina Mendoza y Dolores Hernández, quienes fueron las seleccionadas mexicanas para participar en la prueba de clavados sincronizado femenil en los Juegos Olímpicos de Tokio y, quienes quedaron en cuarto lugar.

Tras la gran polémica, la atleta mexicana buscó explicar que su comentario no estaba en contra de las deportistas olímpicas: “Reitero que mi mensaje no es en contra de ningún atleta, si así se interpretó no era la intención, mi denuncia es contra los procesos selectivos no claros y quienes los avalan. Todo lo mejor para todos los atletas que lograron el sueño de #Tokyo2020”.

Paola Espinosa ha expresado que no fue seleccionada para las Olimpiadas como un castigo por no apoyar a las autoridades deportivas mexicanas, ya que se negó a postear en sus redes sociales una carta mencionando ello.

Para finalizar publicó este lunes “Elimino el mal interpretado y desafortunado texto. Mi apoyo a todos mis compañeros”.