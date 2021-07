Sanjuanenses participaron en la peregrinación virtual

Entre sus principales peticiones está el que mejore la situación de la pandemia a nivel mundial

Por Josefina Herrera

Noticias

Emilia Mejía Romero, presidenta parroquial de la Parroquia de San Juan Bautista, informó que los sanjuanenses vivieron por segundo año consecutivo la peregrinación de manera virtual, pues frente a la pandemia, lo más importante es cuidar la salud y acatar mas indicaciones del Decanato y la Diócesis de Querétaro, principalmente porque ya hubo compañeros que se les adelantaron a causa del COVID-19.

“Pues igual, todo fue virtual, se canceló otra vez, ahora si que los grupos en comunicación, lo que es el Decanato pues se conforma junto con la Diócesis, se hizo la peregrinación y ya hoy gracias a Dios se terminó, ya hoy como si hubiésemos entrado a la Basílica, ya se culminó un año más virtual”.

Dijo que aunque no tiene la certeza total, le llegó información de que un grupo de personas si se fue caminando, pero sabe que la mayoría de las peregrinas acataron las indicaciones, y aunque se sienten tristes porque no se vive como el irse caminando y llegar hasta la Basílica, están conscientes de la situación, y más ella que es la cabecera de su parroquia por lo que tiene que poner el ejemplo y con la fe de que el año que viene puedan otra vez llegar ante la presencia de la virgen de Guadalupe.

Agregó que nuevamente colocaron sus altares al interior de sus casas y estuvieron muy pendientes de las misas, haciendo sus peticiones con devoción como si lo vivieran a pie, incluso hicieron hace un mes algunos trabajos que les pidieron por parte del Decanato y se reunió con sus seis grupos de peregrinas.

Asimismo, indicó que gran parte de los peregrinos ya se encuentran vacunados, incluso ya es parte de los requisitos, y por ese lado también hace la invitación a los que faltan por hacerlo se apliquen el biológico, pues ello ayuda a que no corran mayores riesgos.

“Una tiene que poner el ejemplo, invitarlas a que se vacunen, pues digo no es malo, porque si fuera malo nadie se vacunara, pero pues estamos inculcándoles igual, ¡vacúnense y acérquense para que el día de mañana que ya vayamos a la peregrinación no nos regresen por no estar vacunados, que no nos desesperemos y que primero Dios para el otro año que Dios nos dé la licencia de regresar y hacer la presencia de nuestra madre santísima, dándole gracias por los que nos ha dado, porque estamos aquí todavía, porque cuántas peregrinas ya faltaron, cuántos peregrinos no alcanzaron a llegar, y sólo Dios y la Virgen sabe por qué”.

En este sentido, la presidenta parroquial, con profundo sentimiento recordó a quienes ya faltaron a causa del COVID, pues algunos de sus compañeros no la han librado, por lo que dijo, constantemente está pidiendo porque esta crisis sanitaria pase pronto.

“Con mucho sentimiento por lo que pasamos, que ha sido muy duro, pero gracias a Dios esperemos, y pidamos mucho, sigamos orando por el año que viene y ya vayamos caminando, pues tan sólo el presidente, mi compañero de parroquia falleció y fue de COVID, y también dos que tres peregrinos que fueron de aquí de la parroquia se nos han adelantado”.