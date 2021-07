Adultos mayores sufren abandono y discriminación Pbro. Javier Coellar

Por Manuel Paredón

Noticias

En la Primera Jornada Mundial de los Abuelitos y Adultos Mayores celebrada ayer, el Presbítero y Maestro de la Universidad Pontificia de la Ciudad de México, Javier Coellar, lamentó que muchos de ellos, no recibe un trato digno incluso, sufren del abandono y la discriminación.

Es justo que en esta última etapa de su vida, los adultos mayores sientan el aprecio y compañía, fundamentalmente de una familia.

Esta jornada fue instituida por el Papa Francisco para perpetuar la memoria de las personas de la tercera edad y en las misas de los templos de la Diócesis, leyeron el mensaje que envió al conmemorarse la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelitos de Nuestro Señor Jesucristo.

En entrevista, el religioso hizo un llamado a todos a mirar esta etapa de la vida, muchas veces olvidada y poco valorada.

Por ello, el Santo Padre Francisco, ha marcado una Jornada Internacional del Adulto Mayor, y ha concedido la Indulgencia Plenaria para quien o quienes los cuidan.

Cree que los adultos mayores deben encontrar en sus seres queridos y el resto de la población, acompañamiento, apoyo y sobre todo, den la oportunidad de dejarse querer.

Cree que debemos estar agradecidos por estos adultos mayores que nos han formado y establecido una sociedad que hemos disfrutado durante muchos años.

Valoró los esfuerzos de las autoridades civiles en atender a este sector de la población, pero no ha sido suficiente, ya que en las calles y banquetas, edificios públicos, establecimientos, no cuentan con rampas y no les ceden el paso en el cruce de las calles ni respetan los lugares asignados para ellos en el transporte público.

El Presbítero, remarcó que ellos han forjado esta sociedad, por lo que sería injusto no dejarles algo bueno para que puedan vivir y disfrutar.

Envió su bendición para estar personas, especialmente las que están enfermas o abandonadas.