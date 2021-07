Aracely Arámbula dijo que no se va a vacunar contra COVID-19.

Agencia México

Aracely Arámbula reveló que no se han vacunado contra la Covid-19 y no tiene interés de hacerlo en este momento debido a la información que tiene sobre este tema.

Durante su presencia en Acapulco para celebrar el lanzamiento del programa de YouTube Do It de la actriz Cinthya Coppelli, la expareja de Luis Miguel confesó que prefiere cuidar su sistema inmune antes de pensar en la inmunización.

“No, no me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito”, explicó.

La perspectiva de Aracely Arámbula sobre la vacuna

Asegurando que no está en contra de las personas que ya se vacunaron, Aracely agregó: “Respeto a toda la gente que se quiere vacunar, pero yo por el momento no. Pero seguimos los consejos de cuidado, no vamos a fiestas, no hay reuniones o son con muy poquita gente, usamos gel y cubrebocas para disminuir el riesgo de contagio”.

Asimismo, la actriz y cantante destacó que a pesar de los cambios que existen en el mundo por la pandemia, las personas deben ver las cosas positivas de esta situación.

“Las cosas no pueden continuar de la misma manera, por equis razón, pero eso no quiere decir que tengas que pasarla mal. Esta pandemia nos enseña que la vida se va muy rápido y debemos aprovecharla en lugar de estar discutiendo o peleando”.

Finalmente, la originaria del estado de Chihuahua manifestó estar lista para volver al trabajo. “Ya está lista la primera gira tras la pandemia con ¿Por qué los hombres aman a las ca…? Inicia el 25 de septiembre y tendrá fechas en Atlanta, El Paso, Texas, Los Ángeles y el 30 de septiembre voy a estar en Las Vegas”.

De esta forma, Aracely se une a lista de estrellas de la farándula como Miguel Bosé y Paty Navidad que se rehúsan a adquirir la inmunidad contra el coronavirus asegurando que no es un proceso seguro para las personas.