Congreso avalado por Sociedad Española de Investigación Ósea destaca el rol de la vitamina D en pacientes con covid-19

La vitamina D se convirtió en un gran aliado contra el covid-19. El consumo de esta sustancia para mantener su nivel óptimo contribuye a disminuir el riesgo de infecciones respiratorias, lo cual se traduce en un mejor pronóstico de la enfermedad. Esta fue una de las conclusiones a las cuales arribaron los especialistas reunidos en la segunda edición de la Revisión Anual de Congresos en Vitamina D.

El evento fue impulsado por Luzan 5 Health Consulting y avalado por la Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral, y patrocinado por el Grupo Italfarmaco. En la reunión se revisaron las últimas publicaciones, incluidos documentos, comunicaciones y las sesiones más relevantes de los últimos congresos asociados a la vitamina durante el 2021.

La vitamina D es uno de los componentes más analizados por sus efectos en el cuerpo para hacerle frente al virus. En los primeros meses de la pandemia se estudiaron otras, como la vitamina c, que destaca por ser rica en antioxidantes. Las propiedades de la vitamina C contribuyen a combatir enfermedades degenerativas como el alzheimer y arteriosclerosis. No obstante, una investigación reciente publicada en JAMA Network Open muestra que el tratamiento de pacientes con vitamina C no mejora los síntomas de la enfermedad.

En la cita, se analizaron diversas investigaciones en torno a la vitamina D, que sí mostró eficacia en pacientes. “Nuestro objetivo es que el encuentro se convierta en la referencia de todo aquello relacionado con la vitamina D, especialmente su deficiencia”, informó el Dr. Manuel Sosa del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, en un comunicado.

El especialista comentó que, debido a que el covid-19 es una enfermedad con una alta incidencia en el mundo, incluido en España, y tiene un fuerte impacto en la salud, se hace necesaria la colaboración de todos los expertos, con el fin de obtener un mejor conocimiento alrededor de la patología y, por consiguiente, coadyuvar a una mejor calidad de vida de los pacientes.

En la reunión se remarcó que todavía se desarrollan estudios que investigan la eficacia de la suplementación de la vitamina D como posible terapia complementaria para pacientes con covid-19. Del mismo modo, se revisaron investigaciones orientadas a controlar el déficit de vitamina D y de cómo esto puede contribuir a prevenir el cáncer de mama, así como el riesgo cardiovascular y la hipertensión.

La vitamina D es objeto de múltiples estudios, pues muchos apuntan a que cuenta con propiedades para aliviar el dolor en personas que padecen artritis reumatoide.

Por otro lado, Álvaro Acebrón, director general del Grupo Italfarmaco en España, precisó que cada año aumentan las investigaciones sobre el efecto de la vitamina D, las que ratifican sus efectos en la salud de las personas y su utilidad terapéutica.