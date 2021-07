Empresarios unidos para hacer frente a la pandemia

Llaman a hacer conciencia y continuar con las medidas sanitarias

Por Tina Hernández

Noticias

Con el fin de hacer frente al alza en los indicadores de la pandemia que se sigue por COVID-19, las cámaras que agremian a empresarios del sector terciario se unieron para hacer un llamado a comerciantes y consumidores a hacer conciencia y continuar con las medidas de seguridad sanitaria.

A través de la Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios (Canaco Servytur), la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) y la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Discotecas, Antros y Bares se coincidió que el endurecimiento de las restricciones sanitarias significaría un retroceso en la recuperación económica, que hasta hoy alcanza 6.0 por ciento.

El presidente de la Canirac en Querétaro, Octavio Mata Rivera, reconoció la permanencia en el escenario A del Índice de Modulación (IDM), no obstante aseveró que el retorno al escenario B sería “catastrófico” para los restauranteros.

“Es hacer un llamado para reforzar las medidas sanitarias. Hoy más que nunca no podemos dar un paso atrás. El sector restaurantero y el sector turístico fueron de los más afectados. Hoy estamos apenas en una pequeña recuperación, no podemos hablar de una recuperación completa. Regresar a un escenario que no fuera favorable para el sector sería catastrófico”.

El presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Discotecas, Antros y Bares, Emilio Lugo, compartió que un retroceso a cualquier escenario que signifique la disminución de los horarios, para el sector sería un duro golpe, pues se traduciría en cierre de empresas, así como pérdida de empleos.

En contra parte, Emilio Lugo indicó que buscan con las autoridades de salud la permisibilidad para operar hasta las 3:00 hora, sin embargo hasta el momento el acuerdo está sin darse. Hoy los antros deben cerrar a las 12:00 horas.

El empresario indicó que el límite de horario, genera que las personas que buscan la actividad recreativa se vayan a municipios colindantes de Guanajuato y San Luis Potosí, lo que propicia que haya fuga de capital y la importación del virus de COVID-19.

Así como la proliferación de fiestas clandestinas en el estado, las cuales se desarrollan sin medidas de seguridad sanitarias confiables, lo que propicia los brotes de las enfermedad del virus que desató la pandemia.

Fabián Camacho Arredondo, presidente de la Canaco Servytur en Querétaro, invitó a la población a reflexionar sobre las primeras medidas sanitarias que se vertieron durante la pandemia, como el confinamiento; con el fin que la población reconozca la importancia de reforzar las medidas sanitarias hoy, durante el escenario A, y no esperar a llegar a un escenario B o C.

“Retroceder de escenario pudiera garantizar que en pocas semanas ese crecimiento que se ha venido teniendo se convierta en pérdidas cercanas al 6.0 por ciento”.

El presidente de Canacope en Querétaro, Sergio Martínez de León, agregó que la sociedad queretana está a tiempo de evitar echar atrás la recuperación económica que ya se consiguió, objetivo que se podrá conseguir solo en unidad entre comerciantes y consumidores.

“Recordar que este crecimiento que tenemos se puede perder, y en lugar de tener un crecimiento, lo que podemos tener es un decremento de la economía si, relajamos las medidas de seguridad sanitaria”.