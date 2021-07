El cantante José Joel menciona que “La raíz de todos los males es amor al dinero”.

José Joel estalló en contra de su media hermana Sara Sosa durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación en México, asegurando que la joven y su madre solo están interesadas en quedarse con los bienes de José José.

Al escuchar el nombre de su consanguínea, el cantante replicó: “Esta gente denominada las Saras, pues sigue haciéndonos la tarea, no puede ser posible que esta niña en salir a decir mentiras, en querer amedrentar a los medios, al público, ahora inclusive hasta sus grados americanos, sale a decir que es hija única, por ende ni yo ni Marysol existimos, sale a decir que toda la familia de mi papá ya está finada, por ende ella merece todo, o sea, una serie de cosas que solamente nos deja ver que todo lo que se ha venido diciendo es verdad, que nosotros, los ya denominados Sosa Noreña, mi madre, Marysol y yo, no hemos hecho más que seguir acorde a la verdad, acorde a derecho, y vamos despacito, pero como se han dado cuenta, pues toda esta gente, porque ahorita hablaremos de la otra gente, solitos van ahorcándose con sus propias mentiras”.

Posteriormente, el primogénito del “Príncipe de la Canción” negó haberse acordado del aniversario de Sarita, sobre todo por su forma de actuar antes y tras la muerte de su padre. “Ella ya hizo y tomó sus decisiones por erróneas, por truculentas, por malvadas que así sean, está donde está, confabulando con la gente, está haciendo lo que está haciendo, te soy honesto, ni me acordaba que había sido su cumpleaños”.

Asimismo, aprovechó el momento para subrayar que Anel es la heredera universal del fallecido cantante. “El testamento está, y está aquí y en el mundo entero, es un testamento legítimo, legal, en donde la señora Ana Elena Noreña Grass queda como heredera universal de todo lo que tiene que ver con José José, si por algún motivo mi madre no estuviera de por medio, Marysol y yo, 50/50, es un testamento muy sencillo, muy claro, en donde se establece, qué marca nombre, propiedad, regalías, imagen, todo lo que tiene que ver con José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como José José, es de la señora Anel, punto, por más que insistan, por más que digan, el testamento es válido aquí y en la tercera luna de Júpiter”.

Finalmente, José Joel dejó en claro que no se tocarán el corazón con la viuda de su padre y su media hermana. “No es algo en lo que pensemos, no nos ponemos a platicar cómo podemos fastidiar a las Saras, no está en nuestra naturaleza, no está en nuestra educación, pero, en definitiva, tanta maldad, tanta mentira, tanta negatividad, por parte de estar personas, que si nos orillan a que se haga justicia, y poniendo nosotros en los zapatos de ellas diciendo ‘¿qué hubieran hecho ellas si hubieran tenido este poder?’, nos hubieran echado, por supuesto que sí, porque repito la raíz de todos los males es amor al dinero, esta gente nada más ha demostrado que quiere el dinero, que quiere el nombre, entonces te repito, no es que las queramos echar, pero si dentro del proceso legal está el que esas casas quedan ahora a nombre de mi mamá, pues tenemos que ver cómo se resuelve”.