Restauranteros no han bajado la guardia

“Contagios no provienen de este sector, preciso Rosas Carapia

Por Josefina Herrera

Noticias

Antonio Rosas Carapia, presidente del Consejo Queretano de Restauranteros A. C., indicó que desde que inició la pandemia este sector no ha bajado la guardia y han cumplido al pie de la letra con todos los protocolos, pues son los más interesados en no cambiar a otro escenario.

En este sentido, dijo que la alza en los contagios no provienen precisamente del área restaurantera, pues se han mantenido muy pendientes en seguir todas las indicaciones y extremar las medidas al interior, ya que por el cierre parcial que tuvieron han registrado grandes pérdidas y ahora lo más que desean es poderse recuperar.

“En el área de los restaurantes no hemos bajado la guardia, nos hemos mantenido con todos los protocolos, desde que inició la pandemia estamos con las capacitaciones de cómo debe usarse el protocolo de tomar temperatura, el lavado de manos, el gel, la distribución de mesas, la inspección de todo el salón, etcétera, eso lo hemos mantenido, no hemos modificado nada aunque seguimos en “Escenario A” al 75 por ciento, y ya tenemos varios meses en ese escenario y no podemos permitirnos bajar la guardia en ese sentido para ocasionar una baja en escenario, un cierre parcial, etcétera, entonces nosotros seguimos igual”

Asimismo dijo que si hubiera alguna otra disposición para mitigar los contagios por el COVID-19 o las variantes que están surgiendo, también estarían haciéndolo con tal de que las autoridades no les cierren nuevamente.

De igual manera comentó que al menos en el sector restaurantero no tienen registro de contagios entre el personal, y eso se debe a que están tomando todas las medidas sanitarias y extremando los cuidados necesarios para evitar la propagación del virus, sobre todo por el manejo de algunos productos.

“Nosotros seguimos con las medidas, el reporte de nuestro personal, al menos por ejemplo en el área restaurantera que nosotros manejamos, no tenemos ningún reporte de contagio en el sector restaurantero hasta el momento que está operando, habrá algunos que habrán salido de vacaciones o cosas por el estilo, que a lo mejor se hayan contagiado en alguna otra zona, pero en el área restaurantera no se reporta que se haya tenido alguna situación, ¿por qué razón?, porque el área restauranteras sigue atendiendo la bitácora de todos los empleados, el lavado constante de manos, la separación de las mesas, es constante y en automático totalmente el personal está sanitizando su ropa, hay inspección continua porque están manejando productos para evitar que pase el virus, lavado de manos constante, la sana distancia entre comensales, eso lo hemos practicado desde que inició la pandemia pero lo seguimos practicando tal cual, y es que yo creo que ya se hizo un hábito, al menos en el área restaurantera, yo creo qué los contagios están dando en algunas otras áreas y no precisamente en el servicio”, puntualizó.