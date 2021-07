Una medalla llena de esfuerzo

Yarek Gayosso

Agencia Reforma

TOKIO, Japón 28-Jul-2021 .-La medallista olímpica Gaby Agúndez guarda en su maleta una carta que le escribió su mamá para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que dice: “Te admiro mucho, eres mi campeona”.

La mexicana pasó de ver los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 junto con su mamá por televisión a convertirse, 13 años después, en medallista de bronce en los clavados sincronizados desde la plataforma, misma prueba que vio en la pantalla cuando Paola Espinosa se colgó el mismo color de presea junto con Tatiana Ortiz.

Ayer, la doble medallista olímpica Alejandra Orozco le colgó la presea y Gaby hizo lo mismo con su compañera, como parte de las medidas sanitarias por la pandemia.

“Desde que vi a Paola Espinosa ganar una medalla de bronce en Beijing 2008 me motivé y me dije: ‘Quiero estar ahí algún día'”, revela en entrevista.

A los 4 años comenzó a practicar gimnasia, natación y ballet, fue hasta los 7 que se interesó en los clavados cuando el entrenador cubano Yunieski Hernández le dijo a la mamá de Gaby que la niña mostraba potencial para este deporte.

Después se empezó a codear con clavadistas élite como Espinosa y una Ale Orozco de entonces 15 años.

“Recuerdo que vi a Paola y Ale entrenar para la medalla de Londres 2012 y les aprendes muchas cosas”, cuenta Agúndez, que pensó en el retiro después de estar en el equipo de los chinos.

Yunieski la convenció de continuar y la apoyó. La muerte de su entrenador el año pasado fue un golpe para Agúndez -quien en 2020 también vio cómo su lugar de entrenamiento, en el Code Jalisco, se incendió-.

“Fue un momento muy duro, él me ayudó en momentos muy difíciles, cuando quise tirar la toalla, me ayudó a tener de nuevo esa confianza en mí, pero Iván Bautista me abrió las puertas del equipo”, recuerda.

“(Yunieski) me diría: ‘disfrútalo y vamos con todo'”

GABRIELA AGÚNDEZ GARCÍA

4 de agosto de 2000

La Paz, Baja California Sur

49 kg / 1.51 m

Prueba: Plataforma individual y sincronizados femenil

Oro Juegos Centroamericanos Veracruz 2014, sincronizado

Bronce Juegos Centroamericanos Veracruz 2014, individual

Bronce Festival Deportivo Panamericano de Clavados 2014

Oro Grand Prix FINA de Clavados 2015

Bronce Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018

Plata Juegos Panamericanos Lima 2019, sincronizado